Scaloni: “Llegamos de la forma que queríamos al debut”

A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, habló Leonel Scaloni en Conferencia de prensa, donde jugó al misterio en el 11 inicial, pero que confirmó que tiene a todos los jugadores a disposición “el equipo sale a jugar más tranquilo porque la presión de no haber ganado ya no está.”

El debut ante Arabia Saudita está a pocas horas, y luego de las palabras del Capitán Lionel Messi, llegó la del DT, que jugó al misterio con dos puestos puntuales, pero que manifestó que los jugadores ya lo saben y que “Es el equipo que viene manejando”

Por lo pronto, Tagliafico le ganaría la pulseada a Marcos Acuña, y “Papu” Gómez jugaría en el medio por sobre Mc Allister. Los 11 serían: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; Paredes, De Paul y Gómez, Di María, Messi y Lautaro Martínez.

Con respecto a la condición de candidato, el DT fue tajante: “hay grande selecciones, no menos de 10 pueden ganar el mundial y la mayoría son europeas como en los últimos años. No se define por jugar bien o mal, sino por detalles. Los detalles harán campeón del mundo a una selección y no será por la que mejor juega o ser favorita”.

La obtención de la Copa América pasada liberó mucho el aire dentro de la selección “El equipo sale a jugar más tranquilo porque la presión de no haber ganado no está. Tenemos que salir tranquilo y así desarrollar nuestro fútbol. Es clave para jugar un mundial salir liberado, más allá de los matices que tendrá cada partido, pero la carga emotiva es diferente”.

“Debutar en un mundial es lo más lindo que te puede pasar, necesitamos sacar esa presión y que disfruten. Dentro de la cancha las cosas se ponen difíciles y los jugadores están preparados para afrontarlas. Llegamos al partido de la forma que queríamos que es lo más importante”.

Además, el DT confirmó que tiene a los 26 a disposición “Listos para cambiarse” y analizó el arranque del mundial. “Ecuador ganó muy bien y con nivel altísimo. Inglaterra es de las potentes, pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes están abajo, hay que demostrarlo. Los primeros partido siempre tiene una carga emotiva extra y es importante”.

Argentina debuta en la Copa del mundo el martes a las 7 am de la mañana frente a Arabia Saudita, en el inicio del grupo C, que también tendrá el cotejo entre México vs Polonia a las 13hs.