La cinta "One Love", la gran polémica del Mundial

Por amenazas de amonestación por parte de la FIFA, finalmente varios capitanes de seleccionados europeos dieron marcha atrás con la idea de llevar la cinta LGBT multicolor ‘One Love’. “Nuestra prioridad es el mundial, y no queremos que el capitán comience el partido con tarjeta Amarilla” manifestaron los neerlandeses previo al debut.

El movimiento One Love, que pretende ilustrar las injusticias y violaciones de los derechos humanos en Qatar, especialmente las que atentan contra el movimiento LGTB, tuvo un drástico freno en la segunda jornada del mundial, cuando un comunicado de FIFA expresó sanciones a quienes lleven el brazalete.

Según comunicaron, todo aquel jugador que portase una, automáticamente será amonestado con tarjeta amarilla, medida polémica, y que puede afectar a los diferentes equipos que aspiran a pelear por el título, sabiendo que, con dos tarjetas podes perderte el próximo cotejo.

Ante esto, El capitán de la selección inglesa Harry Kane modificó su decisión, y en su lugar saltó con una cinta que decía “No a la Discriminación” similar acción tomó Gareth Bale para Gales y Virgil Van Dijk en Países Bajos, en sus respectivos debuts del día lunes.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta” expresaron en un comunicado el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022.