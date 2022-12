Premios Olimpia: Dos neuquinos premiados y el Oro para Messi

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, conquistó el Olimpia de Oro que otorga anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) por su magnífica actuación que coronó con el título mundial. Es el segundo año consecutivo que se queda con el galardón a mejor deportista del año .También obtuvo el Olimpia de Oro Digital, votado por el público.

La 69a edición de la tradicional premiación a los mejores deportistas nacionales al finalizar cada año, se realizó en la noche del miércoles en los salones del Parque Norte de Buenos Aires. Tras la obtención de la Copa del Mundo, el astro rosarino era obviamente el máximo favorito para quedarse con el Olimpia de Oro, consagrado apenas tres días después de ser elegido como el mejor futbolista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La distinción fue recibida por Marcelo Achile, actual presidente de Defensores de Belgrano y uno de los vicepresidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hubo dos estatuillas de plata para deportistas neuquinos en la modalidad adaptados. En Deportes de Invierno, Enrique Plantey (Ski Alpino) y en natación Iñaki Basiloff.

Por el lado de Enrique Plantey que obtuvo el cuarto puesto en la prueba de Slalom Gigante de esquí alpino de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 y logró así la mejor ubicación de un argentino en la historia de la competencia, a la vez que consiguió dos diplomas en el certamen. Con un tiempo total de 2 minutos 3 segundos 14 centésimas que lo dejó en la primera posición por unos momentos, Plantey quedó a tan solo dos segundos del podio en la modalidad sentado del Slalom Gigante, lo que hubiera significado la primera medalla de Argentina en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

En tanto, Basiloff con 21 años la rompió en el Campeonato Mundial Madeira 2022 en Portugal. Arrancó la competencia con medalla de plata en 200 metros Combinado SM7 en la jornada inaugural, pero un día después se alzó con el oro en los 400 metros Libre S7 con récord parapanamericano. También ganó la de bronce en 100 metros Espalda y 50 metros Mariposa S7. No solamente se colgó varias medallas, sino que fue el mejor representante de la delegación argentina en la máxima cita de su disciplina.

Por su parte, el basquetbolista Gabriel Deck se llevó el Olimpia de Plata, en una terna que compartió con Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, sus compañeros en el seleccionado argentino, mientras que Francisco Cerúndolo se quedó con el premio principal en tenis, y Emiliano Boffelli conquistó el galardón principal en rugby.

Sin embargo, una de las mayores distinciones de la noche fue el Olimpia de Brillantes, que recibió Gabriela Sabatini por su trayectoria, una distinción que es una novedad para el Círculo de Periodistas Deportivos. La ex número 3 del mundo, aun cuando se retiró hace 26 temporadas, sigue siendo reconocida como un icono del deporte de nuestro país. Encantadora como siempre, la mejor tenista argentina de la historia se llevó buena parte de mayores aplausos de la noche. "Es muy emocionante para mí. Soy una privilegiada de poder haber hecho este deporte, me hizo ser quien soy", declaró la ex tenista.

Otro momento singular y emotivo fue el reconocimiento deportistas veteranos de la Guerra de Malvinas, en el 40° aniversario de la guerra en el Atlántico Sur, quienes fueron ovacionados de pie por los concurrentes a la gala. También recibieron distinciones los exfutbolistas Victorio Cocco, Pedro González y Carlos Veglio, en representación del San Lorenzo bicampeón de 1972, al cumplirse 50 años de aquella conquista.

El Círculo de Periodistas Deportivos también entregó reconocimientos a excombatientes de Malvinas, a 40 años de la guerra en el Atlántico Sur, que también se destacaron en el deporte, como Ever Moriena (Triatlón), Rubén Carballo (Boxeo), Gabriel Massei (Automovilismo), Luis Escudero y Omar de Felippe (Fútbol) y Raúl Ronco (Ajedrez).

El listado de los ganadores fue: Ajedrez: Claudia Amura, Atletismo: Franco Florio, Atletismo Adaptado: Antonella Ruiz Díaz, Automovilismo: Leonel Pernía, Básquet: Gabriel Deck, Básquet Adaptado: Silvia Linari, Bochas: Guillermo Montemerlo, Beisbol: Exequiel Talevi, Billar: Ricardo Dieguez.

En Canotaje: Agustín Vernice, Canotaje Adaptado: Ariel Atamañuk, Cestoball: María Belén Ladogana, Cheerleading: Martina Ortiz Catinot, Ciclismo: Nicolás Tivani, Ciclismo Adaptado: Micaela Barroso y María José Quiroga, Deportes Universitarios: Micaela González; Equitación: Damián Ancic, Esgrima: Isabel Di Tella, Esquí Náutico: Eugenia de Armas.

Mientras que, en Fútbol: Lionel Messi, Fútbol Adaptado: Ángel Deldo, Fútbol de Talla Baja: Facundo Mariano Rojas, Futsal: Matías Edelstein, Gimnasia: Daniel Villafañe, Deportes por la Diversidad: Martín Aita, Golf: Augusto Núñez, Deportes de Invierno: Francesa Baruzzi (Ski Alpino), Deportes de Invierno con Proyección Internacional: Tiziano Gravier, Deportes de Invierno Adaptado: Enrique Plantey (Ski Alpino), Olimpia de Brillantes: Gabriela Sabatini, Handball: Leonel Maciel Hockey, Agustina Gorzelany, Judo: Agustín Gil, Judo Adaptado: Rocío Ledesma, Boxeo: Fernando Martínez, Hockey Sobre Patines: Gonzalo Romero, Karate: Diego Ojeda, Lucha: Agustín Detribats, Motociclismo: Joaquín Poli, Natación: Macarena Ceballos, Natación Adaptado: Iñaki Basiloff, Pádel: Franco Stupaczuk, Patín: Ken Kuwada, Pato: Tomás Healy

Po su parte, en Pelota: Facundo Andreasen, Pentatlón: Severo Lima, Pesas: María Luz Casadevall, Polo: Adolfo "Poroto" Cambiaso (Nieto), Racquetball: Valeria Centellas, Remo: Sonia Baluzzo, Remo Adaptado: Luis Alberto Salas, Rugby: Emiliano Boffelli Softball: Huemul Mata Surf: Santiago Muñiz, Squash: Leandro Romiglio, Taekwondo: Lucas Guzmán, Taekwondo Adaptado: Juan Samorano, Tenis: Francisco Cerúndolo, Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Tenis de Mesa Adaptado: Giselle Muñoz, Triatlón: Luciano Taccone, Taekwondo-ITF: Sabrina Mal, Tiro: Federico Gil, Tiro Al Vuelo: Matías Sinatra, Turf: Francisco Goncalves, Yachting: Luciana Cardozo, Deportes Trasplantados: Hernán Sachero y Vóley: Agustín Loser.