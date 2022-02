Dio positivo por cocaína y volvió tras doce años

El italiano Francesco Flachi volvió a jugar al fútbol tras recibir 12 años de sanción por consumo de cocaína. El futbolista regresó al campo de juego con la camiseta del Signa, de la quinta división de su país.

En 2009, Flachi dio positivo en un control antidoping y recibió una sanción de 12 años. Era la segunda vez que le encontraban la misma sustancia: la anterior fue en 2007 y recibió un castigo de dos años de suspensión.

Más de 700 personas se hicieron presentes en el estadio Bisenzio para recibir a Flachi. Según La Gazzetta dello Sport, los partidos en esta categoría suelen contar con menos de la mitad de espectadores.

“Este día cancela doce años de inhabilitación. Es mi renacer, es la prueba de que yo también me he reconstruido”, manifestó el italiano en declaraciones publicadas por el diario. “¿Qué he sentido? Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión. Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes, un jugador de fútbol”, cerró.

Flachi jugó en la Fiorentina con Batistuta, en Bari, Ancona, Sampdoria, Empoli y Brescia, entre 1992 y 2009. Luego de doce años, volvió a las canchas con el Signa.