Delbonis, Coria y Báez debutan en Miami

Federico Delbonis, Federico Coria y Sebastián Báez jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del Masters 1000 de Miami, sobre superficie rápida y con premios por 8.584.055 dólares.

El azuleño Delbonis, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 21.30 ante el británico Andy Murray (85), al que le ganó la única vez que se enfrentaron en la edición 2016 del Masters 1000 de Indian Wells, y si repite le tocará luego el máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2).

El rosarino Coria (60), por su parte, enfrentará desde las 14.30 al norteamericano Jenson Brooksby (39) y si le gana irá en la segunda ronda contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (20). El bonaerense Báez (66) se medirá no antes de las 16.30 con el polaco Kamil Majchrzak (75) y de superarlo le tocará el español Roberto Bautista Agut (17).

En tanto, el santafesino Bagnis (104), que debutó por la mañana cayó ante Lloyd Harris (44) por 6/3 y 6/3. Ahora el sudafricano se medirá ante el canadiense Denis Shapovalov (14).

Por su parte, el número uno de la Argentina, Diego Schwartzman (14), ingresará directamente en la segunda ronda como uno de los cabeza de serie y debutará recién este viernes. El Peque, finalista este año en el Argentina Open y en Río de Janeiro, se medirá en la segunda ronda con el australiano Thanasi Kokkinakis (97), quien superó al francés Richard Gasquet (81) por 6-4 y 6-2.

En la jornada inaugural de este miércoles, los hermanos argentinos Francisco Cerúndolo y Juan Manuel Cerúndolo ganaron por primera vez un partido en un torneo de la categoría Masters 1000 y se instalaron en la segunda ronda. Fran Cerúndolo (103), de 23 años, le ganó al neerlandés Tallon Griekspoor (57) por 7-5, 4-6 y 6-3, y su próximo rival será el preclasificado estadounidense Reilly Opelka (18), quien ingresará a jugar directamente en la segunda ronda. Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (122), de 20 años, venció al serbio Dusan Lajovic (46) por 6-3 y 7-5, y su siguiente compromiso será ante el "top ten" italiano Matteo Berrettini (6).