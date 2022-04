Los últimos ocho escándalos de los jugadores de Boca

Parece que Boca Juniors nunca tiene paz. No importa si la realidad deportiva e institucional marcha bien o mal, siempre surge un acontecimiento por el que el club queda salpicado independientemente del grado de responsabilidad del mismo. El último incidente tuvo como protagonista al Toto Salvio, que protagonizó un incidente con su ex pareja en la vía pública. Pero lo cierto es que desde 2018 hasta acá se registró una serie de hechos extra-futbolísticos que perjudicaron a la institución.

1. Edwin Cardona y Wilmar Barrios, denunciados

Enero de 2018. Dos mujeres (una argentina y una peruana) denunciaron a los por entonces jugadores de Boca Juniors por los delitos de “abuso sexual, amenazas y lesiones leves”. Los hechos se produjeron cuando el peluquero de los futbolistas invitó a un reconocido hotel a las denunciantes que hablaron de alcohol, acusaron golpes y amenazas bajo armas blancas entre otras intimidaciones, según figuraba en la causa. “Nunca he cogido un arma, un cuchillo y mucho menos amenazar a una mujer. Las mujeres son lo más valioso y las respeto mucho”, declaró Cardona tras el episodio. Frank Fabra también habría presenciado el incidente, aunque no fue imputado.

2. Sebastián Villa denunciado por violencia de género

Abril de 2020. Justo después de que se decretara la pandemia del coronavirus, la ex pareja de Villa Daniela Cortés realizó una serie de publicaciones en las redes sociales para denunciar al futbolista de Boca por violencia doméstica. A pesar del descargo del jugador colombiano, la mujer llevó su denuncia ante la Justicia. El club tomó cartas en el asunto y se expidió informando que no volvería a ser tenido en cuenta para partidos oficiales hasta que se resolviera su situación. Sin embargo, con el correr de los meses las partes llegaron a un acuerdo y el delantero fue convocado nuevamente y reconsiderado por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. La causa (”lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas”) fue elevada a juicio oral y Villa tendrá que comparecer ante un juez en los próximos meses.

3. Cristian Pavón denunciado por abuso sexual

Enero de 2021. “Solo deseo que la Justicia sea justa... Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre... Un año de sufrimiento, un año para salir adelante un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo Kichan Pavón”, fue el mensaje que compartió en sus redes sociales la mujer que denunció pública y judicialmente al delantero de Boca por abuso sexual con acceso carnal. Aunque los abogados del jugador tomaron cartas en el asunto y consiguieron que siguiera adelante con su profesión en partidos oficiales (inclusive en el exterior, pese a que en un momento se habló de la posibilidad de que fuera imposibilitado de abandonar el país), el caso tomó tanta trascendencia que hasta se cayó su transferencia a Estados Unidos debido a este tema. Así lo confirmó Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol de la institución de la Ribera.

4. Bochorno en Brasil e incidentes ante Atlético Mineiro por la Libertadores

Julio de 2021. Luego de la polémica eliminación del equipo por entonces dirigido por Miguel Ángel Russo en los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro en Brasil, la gran mayoría del plantel xeneize protagonizó una batahola en los pasillos internos del estadio Mineirao. Hubo agresiones verbales y físicas contra los rivales, dirigentes locales y hasta la Policía. La Conmebol sancionó severamente a varios miembros de la dirigencia, cuerpo técnico y plantel de Boca. Además, existió una multa económica. Para peor, en su retorno a Argentina el contingente fue obligado a aislarse por haber roto la burbuja sanitaria y se privó de jugar dos partidos por el campeonato local ante Banfield y San Lorenzo (motivo por el cual actuaron los chicos de la Reserva).

5. La “intoxicación” de Zambrano, Cardona y Villa en el hotel de concentración

Diciembre de 2021. El compromiso ante Newell’s por el torneo doméstico pasado se postergó dos días por la inundación que sufrió la Bombonera. Ese día las planillas oficiales ya habían sido impresas con los nombres de Zambrano, Cardona y Villa entre los titulares de Boca. Sin embargo, ninguno de ellos formó parte de la alineación inicial cuando finalmente se llevó a cabo el match. ¿Qué pasó? Sebastián Battaglia matizó las exclusiones del equipo con la excusa de una “intoxicación”. Esa fue la versión oficial, pero en realidad trascendió que el trío extranjero no se había comportado del todo bien en horas en las que debería haber estado concentrado. Se habló de mal estado al arribar al hotel de Puerto Madero, la visita de una mujer, excesos e indisciplina. El caso quedó archivado por la inmediata conquista de la Copa Argentina, pero, por caso, a Edwin Cardona le costó la continuidad.

6. Marcos Rojo, Agustín Almendra y Gastón Ávila juegan descalzos un picado entre amigos

Febrero de 2022. Con motivo del cumpleaños de Agustín Almendra y a horas del estreno de Boca en la Copa de la Liga, el jugador mencionado junto a Marcos Rojo y Gastón Ávila se reunieron con amigos y participaron de un picado bajo la lluvia, descalzos y con ímpetu vehemente. El cuerpo técnico no les llamó la atención y hasta Juan Román Riquelme le restó importancia al hecho que trascendió públicamente: “Los chicos quieren jugar un picado con los amigos y a mí no me cambia. Yo quiero que disfruten de nuestro club, que den el máximo cada vez que juegan y saben que hay que cuidarse y respetar a los hinchas. De vez en cuando jugar picados con amigos no le hace nada a nadie. Los amigos son lo más grande, hay que cuidarlos mucho. De vez en cuando jugar a la pelota y comer asados con ellos”. Sin embargo, la actitud del trío hizo ruido y generó algo de malestar interno.

7. Almendra y Alan Varela, separados del plantel por Battaglia

Marzo de 2022. Previo a un encuentro por Copa Argentina, Sebastián Battaglia tomó la palabra e informó sobre la separación del plantel de los dos juveniles por diferentes cuestiones. Almendra había discutido con un compañero y luego le faltó el respeto al entrenador. Varela no había llegado en las mejores condiciones para entrenarse y quedó apartado durante una semana. Darío Benedetto fue durísimo contra Almendra: “Hay cosas que no se aguantaban más. Se cortó el tema de raíz”. Mientras Alan fue indultado y ya sumó minutos con el plantel profesional, Agustín recién volvió a hacerlo en la Reserva y no parece que el cuerpo técnico de Primera revierta su postura con su exclusión.

8. Eduardo Salvio denunciado por su ex pareja

Abril de 2022. El último episodio que giró en la órbita de Boca Juniors. La ex pareja de Eduardo Salvio lo denunció por haberla atropellado con su auto. Ocurrió en el barrio porteño de Puerto Madero. “La mujer manifestó que en momentos en que se dirigía a hablar con su pareja (encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada la Sra. Aravena”, rezó el informe policial. El caso tomó trascendencia pública y el futbolista fue liberado de sus obligaciones en el club para resolver esta cuestión personal. Su contrato expira en junio de este año y la continuidad aún no está resuelta.