Con presencia neuquina, Boca llegó a otra final

Se definieron las finalistas en la liga Argentina de Vóley Femenina, Boca y Gimnasia de La Plata buscarán quien será campeón del 2022. Las Xeneizes eliminaron al CEF 5 de La Rioja y accedieron a la final, con la neuquina Candela Díaz en sus filas. La armadora está viendo buenos minutos en el primer nivel del vóley nacional.

Desde el 28 de enero hasta la actualidad, la Liga Argentina de vóley femenina tiene desarrollo en diferentes escenarios del país, Fueron cinco weekend donde se enfrentaron todas contra todas. El domingo se definieron las finalistas, donde Boca se impuso en set corridos al equipo riojano y se quedó con la serie 2-0.

Noticias Relacionadas Biguá pone primera en el vóley federal

Para la armadora sub 21 es la primera experiencia fuera de casa, la oriunda de Picún Leufú supo vestir la camiseta de la selección neuquina, Picún Vóley, y de Las Gigantes del sur en la misma cita nacional.“Era todo muy nuevo, gracias a las chicas y el CT me fui afianzando al club y me sentí cómoda. Pude crecer como jugadora y persona porque es un desafío irse de la tu ciudad. Fue un cambio importante” Dijo la neuquina.

“Boca siempre está preparada para pelear en los primeros puestos, tiene un grupo de chicas experimentadas y un gran Cuerpo técnico que le permitió llegar a una nueva final” dijo la Neuquina quien además sostuvo “quiero jugar mi último año en Sub 21 en la Liga Metropolitana, y estar lista para cuando el cuerpo técnico de primera me necesite”.

La Liga Argentina , en su temporada 2022 estuvo conformada por 15 equipos: Atenas de Córdoba, Banco Provincia La Plata, Boca Juniors, CEF 5 La Rioja, Estudiantes de La Plata, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Municipalidad de General Rodríguez, Náutico Avellaneda, River Plate, Tucumán de Gimnasia, , San José, San Lorenzo, Vélez Sarsfield y Villa Dora.

La otra finalista es Gimnasia de La Plata, que en semifinales superó a las campeonas defensoras San Lorenzo en dos partidos, y se tomaron revancha de la última final jugadas en el 2021. Para Boca también será una revancha ya que fue eliminada en semifinales por un brote de Covid dentro del plantel que les prohibió disputar la serie previa a la definición.

Las finales arrancan el domingo 10 a las 21hs en La Bombonerita, luego se traslada a La Plata, cacha de Gimnasia el martes 12, y en el caso de ser necesario el tercer juego, volverá a ser en casa de las lobas el viernes 15hs.