El ruso Bivol no cobró el premio por la pelea con Canelo

El ruso Dmitry Bivol no pudo cobrar la bolsa de 5 millones de dólares ganada en la pelea con el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez y será complicado que pueda recibir el dinero debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania.



"No me llegó el pago por la pelea y estamos haciendo todo lo necesario para poder cobrarlo", expresó con resignación Bivol, vencedor de Álvarez por puntos en Las Vegas, el pasado 10 de mayo, en una entrevista a la agencia rusa Tass.



Bivol reveló que aún no cobró lo acordado con Álvarez a causa de todas las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto bélico con Ucrania, que impactan en todos los ámbitos, incluido el deportivo.



En este sentido, el campeón mundial de la AMB en los semipesados afirmó: "Es muy complicado liberar ese dinero por las sanciones económicas y políticas a Rusia". Sin embargo, buscó dejar en claro que Canelo nada tiene que ver con la falta de pago.



Debido a la ofensiva de Valdimir Putin en Ucrania, el seleccionado de fútbol ruso fue eliminado de la clasificación para el mundial de Qatar 2022, además de que los clubes rusos que jugaban competencias europeas también fueron descalificados.



El piloto ruso de Fórmula 1, Nikita Mazepin, fue despedido de la escudería Haas por este mismo conflicto y se informó que está prohibida la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon y también la selección de básquet en competencias organizadas por la FIBA.