Neuquén será epicentro de un encuentro sobre IA y fortalecimiento legislativo

La Legislatura del Neuquén realizará el próximo 25 de agosto la “Jornada Provincial de Fortalecimiento Parlamentario: Inteligencia Artificial, territorio y futuro”, un evento sin precedentes en la Patagonia argentina. El objetivo será potenciar el trabajo de los parlamentos locales mediante el uso de nuevas tecnologías, optimizando los procesos legislativos y generando herramientas innovadoras.

La actividad tendrá lugar en el Espacio Duam (San Martín 5901) de 9 a 15 horas y se desarrollará junto a la Universidad Austral y destacados centros de estudio nacionales e internacionales. El encuentro fue declarado de interés legislativo(N°4197) y está dirigido a concejales, miembros de la Legislatura y al público en general, con participación gratuita y registro previo.

La jornada se estructurará en dos módulos: “Parlamentos locales: Herramientas para el territorio” e “Innovación institucional: Tecnología e Inteligencia Artificial”. El primero contará con la presencia de Jimena Rojas, directora de Extensión Parlamentaria, y José María Ramón, director del Instituto de Investigación Política de la Fundación para una Democracia Participativa, quienes expondrán sobre el rol del concejal y la modernización de los Concejos Deliberantes.

El segundo módulo incluirá paneles de especialistas internacionales que abordarán los desafíos y oportunidades de la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos legislativos. En este espacio se presentará la versión en español de la “Guía de Directrices para el Uso de la IA en los Parlamentos”, elaborada por un equipo global con representantes de Austria, Australia, Brasil, España, Estonia y Grecia.

La guía cuenta con el aporte de ocho universidades de prestigio y de organismos internacionales como el Consejo Jurídico del Estado Helénico y el Ministerio de Justicia de Israel, además de organizaciones tecnológicas como Govable.ai, NovaWorks y POPVOX Foundation. La jornada es respaldada por el CIDEIPP, la Fundación Hanns Seidel – Argentina y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.