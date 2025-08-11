Juegos Panamericanos Junior: el neuquino Esteban Silva irá por el bronce

El oriundo de Plottier, Esteban Silva se aseguró un lugar para disputar este martes por la medalla de bronce en las pruebas de recurvo individual de tiro con arco en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizan en el predio del Comité Olímpico Paraguay.

El neuquino, cayó en semifinales ante el guatemalteco Christian García por 7 a 3, pero en su recorrido para llegar a esa instancia venció al dominicano Richard Abramson por 7 a 1, al chileno Agustín Contreras por 6 a 0 y al colombiano Javier Carrillo por 6 a 4.

En tanto, en la prueba por equipos de recurvo masculino, la dupla patagónica de Esteban Silva-Bruno Nunzi -rionegrino de Río Colorado- también fueron eliminados al caer en cuartos de final ante los brasileros Leonardo Da Silva-Miguel Pereira por 5 a 1.

En la prueba de recurvo individual masculino, el del norte de Río Negro, Bruno Nunzi quedó eliminado en su primera presentación, al caer ante el bermudeño Jaydon Roberts por 6 a 0.

La santafesino Alma Pueyo López quedó en la misma situación que Esteban Silva, perdió en semifinales ante la brasilera Isabelle Trindade por 6 a 2, pero previamente había superado a la salvadoreña Ana Palomares por un contundente 6 a 0 y a la estadounidense Yul Kim por el mismo marcador. E intentará mañana subirse al podio.

También quedaron fuera de la carrera por medallas, en las pruebas femenina y masculina de compuesto individual, Guillermina González y Agustín Luengo. La bonaerense perdió ante la costarricense Valeria Villabos por 144 a 140 y el pampeano, frente al estadounidense Zachary Neilson por 143 a 140.

El domingo, el neuquino Esteban Silva ocupó el décimo puesto (con 623 puntos) en la ronda de ranking de recurvo individual masculino, que lideró el boliviano Nanuq Herzog, con 657 puntos. En tanto, el también argentino, Bruno Nunzi finalizó en el decimoséptimo puesto (598 puntos) en la misma prueba. En tanto, el equipo argentino de mixto recurvo, integrado por el oriundo de Plottier junto a Alma Pueyo, festejó una victoria contundente ante Bolivia por 6 a 0 en octavos de final, pero fue eliminado por Estados Unidos en cuartos, donde cayeron en un ajustado 5 a 4.

En cuanto al neuquino Silva de 19 años, que empezó en el Club Unión de Arqueros de Plottier, y desde hace dos años forma parte de Arqueros del Comahue, donde entrena bajo la guía de Damián Otero, también entrenador de la selección argentina. Sueña luego de esta participación en Paraguay, con lograr una plaza para los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) previstos para 2026; y el Panamericano en Lima, en 2027. Pero su horizonte más alto está claro: Los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028.