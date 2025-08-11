Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Con la victoria de Defensa y Justicia ante Deportivo Riestra por 1 a 0 se cerró la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Cuando ya se jugaba el descuento, el árbitro mendocino Fernando Espinoza fue al VAR y cobró un penal por mano de Milton Céliz que no desaprovechó Abiel Osorio, quien luego fue expulsado.

El Halcón quedó con siete puntos a dos de Barracas Central y Estudiantes de La Plata en la Zona A, mientras que el Malevo se quedó con seis unidades y sin la chance de superar a River Plate y San Lorenzo de Almagro en la Zona B.

El local, dirigido por Mariano Soso, monopolizó completamente la pelota (la tuvo el 79% del tiempo) y contó con las mejores chances, pero hasta el final no pudo doblegar a los pupilos del "Tata" Benítez.

El penal sancionado por mano de Célíz

El Halcón, que buscaba volver al triunfo luego de la derrota ante Central Córdoba, sumó de a tres por el gol de penal de Abiel Osorio a los 93 minutos, tras una mano que fue largamente revisada por el VAR.

El joven delantero de Defensa no falló, se sacó la camiseta en el festejo y, unos minutos después, fue expulsado por simular una falta, en una tarjeta tan evitable como insólita. Pero todavía faltaban emociones en Florencio Varela, y el Malevo, que necesitaba un triunfo para ser único líder de la Zona B, estuvo a punto de empatarlo.

Insólita expulsión de Osorio

"Nacho" Arce, carismático arquero de Riestra y una de las figuras de la noche, fue a buscar la igualdad al área rival, pero un compañero suyo peinó la pelota cuando parecía dispuesto a rematar a unos metros del arco. En el siguiente córner sí ganó de cabeza, pero Bologna voló y mantuvo su arco en cero.

En la próxima fecha, Defensa, que suma 7 puntos y es cuarto en la Zona A, recibirá a Newell's, el próximo domingo, mientras que Riestra, sexto de la Zona B con 6 unidades, visitará a Rosario Central el sábado.