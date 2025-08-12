El hombre que era buscado en Viedma fue asesinado con 34 puñaladas

El hombre que desapareció la semana pasada y fue hallado muerto este domingo, Facundo Gerardo Romero, fue asesinado con extrema violencia en un hecho que conmociona a la comunidad de Río Negro. Según confirmó su madre el joven recibió 34 puñaladas y fue degollado. “Lo mataron con odio, con saña. No fue un robo, fue una ejecución”, expresó con dolor. La mujer pidió que se investigue a fondo y que no se descarte ninguna hipótesis. El caso está siendo abordado por la Justicia provincial, que ya tomó declaraciones y analiza pruebas recolectadas en el lugar del crimen.

El cuerpo de Romero fue hallado en un departamento del barrio San Martín, con múltiples heridas cortantes, distribuidas en distintas partes del cuerpo, lo que indica un ataque prolongado y brutal. La madre del joven, Amanda Romero relató en FM de la Costa de Viedma, que el informe forense confirmó las 34 puñaladas y el corte en el cuello. "Le pegaron de atrás, fue muerto a traición. Lo estrangularon y le hicieron un montón de cosas. Me lo entregaron desfigurado", relató.

Agregó: "tenía múltiples golpes en el cerebro, 34 puñaladas y lo habían degollado, no se sabe si con un tramontina, con un alambre o algo, cuando lo agarraron de atrás. Me lo hicieron mierda, fue algo alevoso. Si alguien lo hubiera visto, pensaba que eso lo había hecho un enfermo maniático. El tipo lo tuvo muerto cuatro días ahí, y comía y dormía en ese lugar".

La familia exige que se aceleren las pericias y que se identifique a los responsables. “No quiero que esto quede impune. Mi hijo no merecía morir así”, sostuvo.

La investigación está en curso y se encuentra bajo secreto de sumario. Fuentes judiciales indicaron que se analizan cámaras de seguridad, comunicaciones y antecedentes de vínculos personales. El caso generó una fuerte reacción en redes sociales y entre organizaciones que trabajan en prevención de la violencia. El nivel de agresión y la cantidad de heridas provocaron repudio generalizado. “No se puede naturalizar que alguien reciba 34 puñaladas. Es una señal de que algo está muy mal”, señalaron desde colectivos ciudadanos.

Investigan que vinculo tenía con el único detenido

En la mañana de este martes, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el ocupante del inmueble, el único detenido y principal sospechoso del homicidio.