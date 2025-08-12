Ola de calor extrema e incendios forestales en España: un hombre murió en Madrid

Un hombre murió en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de los numerosos fuegos que afectan a una España en plena ola de calor agobiante. "Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos", escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales. El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h. Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido "con dolor torácico", según las autoridades.

"En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros", explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid. Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.

Fuentes: afp, el país