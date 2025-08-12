Indignación en Roca por una nena de dos años deambulando sola por la calle: qué fue lo que pasó

Una niña de aproximadamente dos años fue encontrada deambulando sola en la vía pública este lunes en el barrio Chacra Monte de Roca. El hecho ocurrió en la intersección de Lago Lolog y calle Pública 108, donde un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de la menor sin acompañamiento adulto.

Personal del Destacamento 177 acudió de inmediato al lugar y se entrevistó con un joven de 25 años que se encontraba junto a la niña. Tras consultar con vecinos y no lograr ubicar a sus progenitores, la trasladaron a la sede policial para su resguardo.

La intervención fue coordinada con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, (SENAF), que activó el protocolo de protección integral de derechos. Mientras se realizaban averiguaciones junto a personal de la Comisaría 48° de Mosconi, lograron ubicar a una mujer de 36 años que se identificó como la madre de la menor.

La Fiscalía en turno dispuso que la niña fuera trasladada a un centro de salud para constatar su estado físico, donde confirmaron que se encontraba en perfecto estado de salud. El operativo se desarrolló con celeridad y articulación entre las distintas áreas intervinientes.

Desde SENAF recordaron que la protección de niños es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.

“Cada situación de desamparo debe ser abordada con sensibilidad, rapidez y perspectiva de derechos”, señalaron desde el organismo.

La articulación entre fuerzas de seguridad, salud y protección social fue clave para garantizar la integridad de la menor.

La Policía de Río Negro destacó la rápida actuación del personal del Destacamento 177, que permitió activar el circuito de protección sin demoras. La niña fue entregada a su madre bajo supervisión de SENAF, y se evalúa la situación familiar para determinar si corresponde alguna medida de acompañamiento o intervención.

El caso quedó bajo seguimiento judicial y administrativo, mientras se reiteran las recomendaciones para que la ciudadanía colabore ante cualquier situación que comprometa la seguridad de niños en la vía pública.