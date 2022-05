Joaquín Vélez: "Fue un orgullo representar a Argentina"

El neuquino Joaquín Vélez cerró su participación en los 3° Juegos Suramericanos que se disputan en Rosario, con una medalla de bronce en gimnasia artística, un logro histórico para el deporte neuquino en esta competencia juvenil cerrando en un nivel muy alto un proceso de trabajo de tres años como señaló su entrenador Pablo Cañaz.

Este domingo tuvo su última participación en dos finales individuales en las que si bien no logró podio fue integrante del selecto grupo que afrontó la definición,

En la modalidad salto al potro se ubicó quinto con puntaje de 11,887 y en paralelas 7° con un puntaje de 11,225. El oro en ambas modalidades fue para el colombiano Ángel Barajas, la gran figura de estos juegos.

Sobre actuación el joven de Plottier dijo que las finales en las dos modalidades estuvieron bastante peleadas: “en salto tuve un buen torneo pero no alcanzó y quedé último. En tanto que en paralelas -donde tenía una oportunidad- lamentablemente tuve una caída y eso me llevó también a quedar atrás y no tuve medallas”.

No obstante Joaco se vuelve más que conforme porque se trae una medalla de bronce que obtuvo en la apertura en la modalidad por equipos, donde considero que “fue todo un orgullo representar a la Argentina por el trabajo que hicimos y porque también pude divertirme. Ya estar acá es un logro gigante y toda la buena experiencia que nos quedó”, resumió.

En la misma línea se manifestó su entrenador Pablo Cañaz para quien su alumno “cierra un ciclo de trabajo de tres años muy bien y con una muy buena perspectiva a futuro”. “En general su actuación fue muy buena. Tuvimos fallo en la salida de anillas y en la soltada en barra que nos dejó afuera de las finales de esos aparatos y en la final de paralelas tuvo una caída en uno de los elementos que sino quedaba segundo”, comentó.

La participación de atletas neuquinos continuará el jueves, con la atleta Giuliana Baigorria. La zapalina tendrá final directa en el lanzamiento de Martillo en la pista Luis Brunetto, del Estadio Municipal Jorge Newbery.

Ese día también entrarán en acción otros dos representantes en la disciplina beach handball. Ellos serán Juana Medina que se desempeña como lateral dentro del equipo femenino y es jugadora del IFES y , Juan Manuel Ramírez, arquero de Alta Barda que defenderá el arco en caballeros. La competencia se desarrollará hasta el domingo en el Estadio Arena del predio de La Rural.

Al día siguiente, el viernes será el turno de la ciclista Abril Garzón. La joven de Huinganco competirá en la prueba Criterium y Relevo Mixto Cronometrado. La carrera se llevará a cabo en el circuito de El Lago.

Finalmente en los últimos dos días el sábado 7 y domingo ocho entrarán en acción los patinadores Joaquín Rioseco y Lucía Monje. Lucía, residente en Senillosa, afrontará las pruebas de fondo, en tanto Joaquín, competirá en velocidad. Ambos integran la lista junto a Camila Aquino (Santa Fe) y Jokin Ziaurriz (La Pampa). La actividad para esta disciplina, se disputará en la pista de patinaje Roberto Tagliabué, que se ubica en el Estadio Municipal Jorge Newbery

Fuente: Ministerio de Deportes