Wimbledon 2022 una exhibición con premios millonarios

Wimbledon: la edición de este año no dará puntos .

Por decisión de la ATP, en consecuencias a las decisiones que tomaron desde la organización de no incluir a rusos y bielorrusos, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Wimbledon 2022 no repartirá puntos para el ranking y el Grand Slam pasará a ser, por este año, una exhibición con premios millonarios.

La única motivación de esta edición será económica, y no deportiva como siempre lo fue: el prize money aumentará un 11% respecto al 2021 y entregará 50.600.000 dólares a lo largo del certamen. Por lo que tanto el campeón como la campeona recaudarán 2.500.000 por quedarse con el título.

Sin embargo, los mayores aumentos, como sucedió también en Roland Garros, se ven en la qualy y en las primeras rondas. Para hablar con números, solo por participar de la clasificación al cuadro principal cada tenista recaudará 13.500 dólares, mientras que por estar ya entre los 128 jugadores del main draw los jugadores ganarán 62.000 dólares.

El histórico torneo se pondrá en marcha el 27 de junio y cerrará su telón el 10 de julio, tras la final, y será también una edición histórica ya que después de 3 años la competencia se jugará con capacidad completa, se celebrará el centenario de su cancha central en su actual ubicación en Church Road, y dejará de existir el “middle sunday”, que proponía que durante el domingo de la primera semana no haya actividad, un acuerdo que nació para que haya tranquilidad en los alrededores del All England y sólo no se respetó en 4 ocasiones (1991, 1997, 2004 y 2016), por la lluvia.