¿Boca-River o River-Boca en Abu Dhabi?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no solo vienen cosechando éxitos deportivos en el último tiempo, sino que continúa sellando importantes acuerdos en un año especial debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En la previa a la Finalissima ante la Selección de Italia en Londres, los directivos de la AFA, con su presidente Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza, firmaron un importante acuerdo con el Consejo de Deportes de Abu Dhabi.

Fuentes de la AFA le confirmaron a distintos medios de prensa que la fecha establecida para la realización de la primera edición de la Supercopa Argentina en Abu Dhabi es enero de 2023 y que este trofeo se pondrá en juego allí durante 4 temporadas, en principio.

La realización de la Supercopa Argentina en Abu Dhabi es producto del vínculo que firmó la AFA con el Abu Dhabi Sports Council, transformándolo así a lla Asociación del Fútbol Argentino en la primera federación de fútbol de Latinoamérica en exportar acontecimientos deportivos de alto impacto a Medio Oriente, algo que ya ocurre en otras Federaciones afiliadas a FIFA.

Aún no está confirmado si la primera edición a disputarse allí será la que está pendiente entre River Plate y Boca Juniors, lo que ha abierto una enorme expectativa. No sería la primera vez que los dos equipos más populares del fútbol argentino definan una final fuera del país, insoslayable no recordar la Final de la Copa Libertadores de América que llevó a cabo en diciembre de 2018 en el Santiago Bernabeu del Real Madrid en la capital española. Pero, en caso de confirmarse esta definición sería la primera vez en finales que tienen que ver con la definición doméstica.

El Abu Dhabi Sports Council es el ente gubernamental, rector y encargado de los deportes en el Emirato y un fuerte promotor de actividades internacionales y de características mundiales de alto perfil.

"Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo estratégico e histórico para nuestra institución. Poder trasladar eventos deportivos de nuestro fútbol a un destino como Abu Dhabi es importante dentro de la estrategia de expansión internacional que pretendemos. Este acuerdo generará nuevas oportunidades comerciales para las instituciones y para nuestra Asociación. Le damos la bienvenida al Sports Council de Abu Dhabi como nuevo socio comercial de AFA. Trabajaremos juntos para hacer de este acuerdo algo trascendente para el fútbol argentino y el de Abu Dhabi", comentó el titular afista Claudio “Chiqui” Tapia tras la firma del acuerdo.