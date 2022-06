El Apache dice adiós: Carlos Tevez anunció su retiro

Tras casi un año después de su salida de Boca, Carlos Tevez anunció de manera oficial su retiro del fútbol profesional. Si bien se había marchado del Xeneize en el 2012 y no había vuelto a competir, la noticia sorprende por las posibilidades de seguir jugando. Sin embargo, a pesar de la ilusión de los futboleros, el Apache le dijo adiós al fútbol de manera definitiva.

El histórico 10 de Boca brindó una entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos y comunicó su decisión final de colgar los botines: "Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron de muchos lados, pero como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Eso me deja más que tranquilo", afirmó.

Más adelante, explicó que la muerte de su padre fue una de las claves en su decisión: "El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane: 'No juego más'. Lo llamo a la tarde a Adrián y le digo: 'Mirá, no voy a jugar más. Me retiro'. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo: 'Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más'. Después vino lo que vino, no jugué más y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. Ahí cayeron".

"Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije: 'Dejé de jugar porque perdí a mi fan n° 1'. Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía: '¿Para qué más?'. Me levanté y dije: 'No juego más para nadie'. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan n° 1 y eso hizo que no tenga más ganas de jugar", finalizó al respecto visiblemente emocionado.

Que hará después de su retiro del fútbol

Más allá de esos pasatiempos, Tevez ya parece tener claro cómo seguirá su vida sin la pelota atada al empeine: dará sus primeros pasos en la dirección técnica y podría hacerlo acompañado de Carlos Chapa Retegui, exentrenador de las Leonas y Leones y hoy subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy muy entusiasmado que llevamos con mis hermanos y con el Chapa Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos ya hace cuatro o cinco meses trabajando juntos y la verdad que estamos armando un proyecto muy bueno e integral. Estoy muy enganchado en eso", manifestó Carlitos. "Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte personal", agregó.

El cuarto más ganador y su último gol oficial

EL ÚLTIMO GOL OFICIAL DEL APACHE. Carlos Tevez marcó por última vez como profesional con la camiseta de Boca ¡y en un Superclásico! El Xeneize de Russo terminaría eliminando a River por penales para avanzar a las semifinales de la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/Dy0v6dKN7s — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2022

Todos los títulos de su carrera (30 en total)

En Boca:

Torneo Apertura 2003

Libertadores 2003

Intercontinental 2003

Sudamericana 2004

Torneo de Primera División de 2015

Copa Argentina 2015

Torneo de Primera División 2016/17 (no lo completó)

Superliga 2017/18 (jugó la última parte)

Supercopa Argentina 2019

Superliga 2019/20

Copa Diego Maradona 2020

En Corinthians:

Brasileirão 2005

En Manchester United:

Premier League 2007/08

Champions League 2007/08

Mundial de Clubes 2008

Communy Shield 2008

EFL Cup 2008/09

Premier League 2008/09

Community Shield 2009

En Manchester City:

FA Cup 2010/11

Premier League 2011/12

Community Shield 2012

En Juventus:

Supercopa de Italia 2013

Serie A 2013/14

Serie A 2014/15

Copa Italia 2014/15

En Shangai Shenhua:

Copa de China 2017

En la Selección Argentina:

Sudamericano Sub-20 2003

Preolímpico Sudamericano Sub-23 2004

Juegos Olímpicos 2008

Así comunicaba la decisión Tevez