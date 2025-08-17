Cómo quedó Walter Alfa de Gran Hermano luego de un fuerte accidente

Walter Alfa atraviesa un período de recuperación luego de un accidente que lo dejó con cortes en el rostro y hematomas visibles, un episodio que encendió la preocupación entre sus seguidores y amigos. El ex Gran Hermano relató cómo ocurrió todo y cómo está pasando estos días posteriores al susto, demostrando que, pese a las heridas, mantiene el ánimo en alto y la rutina encaminada.

El accidente se produjo cuando Alfa se desplazaba tras salir al aire de un programa de streaming, y un descuido lo llevó a golpearse contra un vidrio. “Me comí un vidrio. Salía re apurado. Tenía que estar en la otra punta en dos minutos y así quedé. Me comí un vidrio con el ojo derecho. Por suerte no pasó nada. Me sangró en el momento”, contó Walter en diálogo con Paparazzi, detallando la tensión del momento y cómo el susto se volvió real en cuestión de segundos.

Aunque los cortes resultaron visibles y la zona afectada presentó moretones, el ex jugador aclaró que no sufrió daños en la visión ni complicaciones mayores. “No me afectó la visión ni nada. Solo que quedé con la ceja negra. Me sangró y me lastimé ahí arriba. No hay nada que no pase. Todo pasa. Salía de hacer el streaming con Darío Lopilato, Fernando Peña, Delfina Gerez Bosco, entre otros. La pasamos bárbaro”, relató, intentando restarle dramatismo a la situación y dejando ver su espíritu optimista.

Walter también explicó cómo fue el momento exacto del accidente: “Yo salía de ahí y hay una puertita en el medio y todo envidriado. Estaban tan limpios los vidrios que me lo comí. Estaban todos, la productora y todos preguntándome cómo estaba. Ahí nomás me limpié y me fui”. Este detalle refleja que, pese al dolor y al susto, Alfa mantiene la capacidad de bromear y mirar la situación con cierta ligereza.

Ya en su hogar, el cuidado de los cortes y la zona afectada se convirtió en una rutina diaria. “En casa sí después me puse crema cicatrizante, me puse pomada, y ya está. Voy a estar bárbaro para el verano”, afirmó, mostrando que su recuperación avanza de manera satisfactoria y que los pequeños contratiempos no comprometen sus planes.

Además de enfocarse en su salud, Walter Alfa mantiene la mente puesta en sus proyectos profesionales. “Arreglé con Matías Alé y se viene un espectáculo muy bueno”, adelantó, confirmando que su temporada teatral en Mar del Plata sigue en pie y que la lesión no interferirá con sus compromisos laborales.

Con su característico humor y desdramatizando lo sucedido, Alfa deja en claro que, aunque el accidente fue fuerte y generó preocupación, pero su energía está intacta. La prioridad es sanar, pero sin dejar de proyectar nuevos desafíos, combinando la recuperación con la mirada puesta en el escenario y el público que lo espera.