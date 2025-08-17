Cuánto salen los capibara de chocolate que Damián Betular vende en su patisserie

La fiebre por los capibaras traspasa fronteras y se instala incluso en el mundo de la pastelería de lujo. El encargado de esta nueva invención fue, ni más ni menos, que Damián Betular. Es que el famoso pastelero no tardó en sumarse a la tendencia y creó un producto que promete convertirse en el centro de atención para el Día de las Infancias. Eso sí, no quiso perder la esencia argentina y mantuvo su nombre como carpinchos, por lo que los bautizó como “Don Carpi”.

Lejos de ser un simple adorno comestible, la figura busca combinar diseño y sabor. Según explicaron desde Betular Patisserie, “Don Carpi es un carpincho elegante, bonachón y goloso”, pensado para sorprender a grandes y chicos y convertirse en un regalo que genere juego, diversión y complicidad familiar.

El producto de Damián Betular está elaborado con chocolate con leche sabor avellanas y guarda un relleno que mezcla grageas de dulce de leche y chocolate. Al mejor estilo conejo de Pascua, la idea del chef es ofrecer texturas que alternen entre lo crocante y lo suave, mientras que la estética cuida cada detalle para capturar la esencia de los capibaras que invadieron a los niños y niñas.

Con una altura de 12 centímetros y un acabado velvet en tonos beige con detalles marrón claro, cada capibara tiene presencia propia en la mesa y se percibe como un objeto digno de la pastelería de autor. La cuidada presentación refleja el estilo que caracteriza al jurado de MasterChef, siempre atento a la unión entre sabor y estética.

Para quienes tengan restricciones alimenticias, la pastelería aclara que la figura contiene “lácteos, TACC y frutos secos”, un dato clave a la hora de planear la compra y asegurarse de que todos puedan disfrutarla sin inconvenientes.

El precio de cada “Don Carpi” también llamó la atención: 32.000 pesos, con venta exclusiva a través del sitio web de Betular Patisserie y retiro en el local, ubicado en Villa Devoto. Una inversión que, según el chef, se justifica por la calidad de los ingredientes y el cuidado en cada detalle de la creación.

De este modo, Damián Betular se suma a la ola de productos inspirados en capibaras, con un enfoque que combina ternura, lujo y sabor. Este Día de las Infancias, el simpático roedor no solo será protagonista de las redes, sino que también promete hacerse un lugar especial en las mesas y regalos de los más chicos.