Enorme dolor por el fallecimiento de Alberto Martín a los 81 años: ¿de qué murió?

La noticia golpeó fuerte en el ambiente artístico: Alberto Martín, una de las grandes figuras de la televisión argentina, el teatro y el cine, falleció a los 81 años luego de atravesar complicaciones de salud que lo habían mantenido en observación. Su partida deja un vacío enorme en la cultura popular y un legado que será recordado por generaciones.

Luis Alberto Di Feo, su verdadero nombre, nació el 8 de mayo de 1944 en la localidad bonaerense de San Martín. Desde niño tuvo claro su destino: a los seis años debutó en el cine con La muerte está mintiendo (1950), una experiencia que lo marcó para siempre y que fue apenas el inicio de una carrera llena de logros.

Poco a poco, Alberto Martín fue ganandose un lugar en el mundo del espectáculo, hasta que llegó a la televisión. Allí, su presencia fue clave para varias ficciones que hoy forman parte de la memoria de la pantalla chica. Series como Su comedia favorita en los años sesenta, Gutierritos en los setenta y Los hijos de López hacia fines de esa década lo consagraron como un actor popular, versátil y cercano al público.

Asimismo, en el mundo del cine también lo tuvo como protagonista en producciones que se convirtieron en clásicos argentinos. Estuvo en títulos como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!. Su estilo directo, su humor y su capacidad para moverse entre distintos géneros lo hicieron un nombre buscado por directores y productores.

En las últimas décadas, Alberto Martín comenzó a mermar su trabajo y sólo mantuvo presencia constante en la televisión con trabajos en Alta comedia, Crónica de un gran amor, Mesa de noticias, Solamente vos, Los ricos no piden permiso y Quiero vivir a tu lado. Incluso sorprendió con otra de sus pasiones en Mañanísima, donde cocinaba junto a Carmen Barbieri, con quien se lo vinculó sentimentalmente más de una vez.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, no se encontraba plenamente en su estado de salud. Si bien se lo recuerda con aprecio y muchos famosos se detuvieron a dedicarle un mensaje, se supo el verdadero motivo de su muerte. Es que en 2021, el actor confesó que sus médicos le habían detectado un tumor en el ojo derecho. En esta sintonía, siempre con un fuerte hermetismo, se supo que el actor fue internado en los últimos días bajo pronóstico reservado, hasta que se dio a conocer la trista noticia el sábado 16 de agosto.