En el país de la corona, Djokovic es Rey

Novak Djokovic volvió a coronarse campeón en Wimbledon, después de vencer al australiano Nicky Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/3) en poco más de tres horas de juego. Es el cuarto título consecutivo, conseguido por el serbio, ya que los hizo en 2018, 2019,2021 y 2022.

Al mismo tiempo, consiguió su séptima corona en el prestigioso torneo británico, el serbio sumó su 21 título de Grand Slam y se metió en el selecto grupo de los máximos ganadores de grandes torneos. Además de los siete en cuestión, cuenta con dos Roland Garros , tres US Open y nueve Australian Open.

Con este nuevo tútulo, Djokovic sigue de cerca a Rafael Nadal, quien tras ganar en Australia y en París este año, cosechó 22 grandes trofeos. Este año, sin embargo, la carrera de Nole en los Grand Slam quedará en stand by ya que sin vacunarse contra el covid-19 no podrá viajar a Estados Unidos para disputar el US Open.

Novak Djokovic y Nick Kyrgios brindaron un partido de alto nivel técnico desde su inicio, con puntos largos y buenas resoluciones. Situación que hizo vibrar a las más de 14.000 mil personas que colmaron el estadio principal.

El tenista australiano estuvo concentrado desde el inicio y así logró quebrarle el saque al defensor del título a base de golpes claves y una doble falta que terminó facilitándole el game para imponerse y estirar la ventaja en el juego posterior a 4-2.

Kyrgios apostó a ser prolijo y no salirse del libreto para quedarse con el primer set. Tras quebrar en el cuarto game, sacó a relucir su efectividad con el saque y sin mayores sobresaltos logró cerrar con un 6-4.

En el segundo parcial, tras ajustar sus definiciones y ante la pérdida de concentración del australiano (empezó a soltar algunas frases y gestos durante el partido), Nole consiguió quebrar el saque por primera vez en el encuentro y posteriormente estiró la ventaja a 4-1 para intentar cerrar el parcial a su favor.

Djokovic siguió enfocado pese a que las cosas no le estaban saliendo y Kyrgios empezó a perder la paciencia por lo que sucedía afuera del rectángulo, tanto con su equipo como con los espectadores. Finalmente fue 6-3 a favor del serbio.

Para el tercer set, Kyrgios estaba totalmente sacado, cuestionaba las decisiones del árbitro y se quejaba de sus errores. Ambos protagonistas pudieron mantener su saque hasta el noveno game en donde Djokovic logró quebrar en un momento crítico para encaminar el tercer parcial. El serbio levantó un 0-40 en contra para ponerse 5-4 con el saque a su favor, el cual finalmente aprovechó para cerrar la manga.

Djokovic y Kyrgios disputaron el cuarto set a un gran nivel. Ninguno de los dos perdió su saque y todo se resolvió en el tie break (6-6). Allí, el serbio aprovechó la primera doble falta del australiano para ponerse en ventaja y estirar la diferencia hasta 6-2. El serbio finalmente gritó campeón en el siguiente punto al imponerse por 7-3.