Scaloni, uno de los mejores pagos del mundial

Faltan 70 dias para la cita deportiva más importante, el mundial de Qatar 2022. Con la Selección Argentina que despierta ilusión, las noticias con respecto a sus integrantes siempre traen revuelo. Esta vez el protagonista es el Director Técnico, Lionel Scaloni. En un informe que elaboró Eurometricas Sport Marketing se dio a conocer que el DT es el quinto mejor pago de todo el mundial.



El conductor de la Scaloneta, que aún no renovó su vínculo con el combinado argentino y pospondrá las negociaciones hasta después del Mundial Qatar 2022, es uno de los entrenadores mejores valuados y uno de los que genera más expectativas por su rendimiento en el ansiado evento futbolístico



Con un total de U$S 3.400.000 se encuentra en la quinta posición del ranking de DTs mejores pagos. En el puesto número uno esta el alemán Dietr Flick con U$S 7.127.000; le sigue el técnico de Inglaterra U$S 6.358.000; Tercero se encuentra el campeón del mundo Deschamps con U$S 5.903.000 y cuarto Tité con U$S 4.698.000.



Sin dudas que la obtención de la Copa America 2021 y el invicto de más de 30 partidos le dan un prestigio a Scaloni que llegó a la selección siendo interino y se ganó su puesto creando un equipo competitivo de cara al mundial.