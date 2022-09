Se lesionó "Chiquito" Romero y podría ser operado 

El arquero de Boca Juniors Sergio "Chiquito" Romero sufrió una lesión en la rodilla derecha, justo en la previa del partido de la Copa Argentina ante Quilmes que se perfilaba para ser su debut en el club. El ex integrante del seleccionado argentino se someterá a estudios para determinar la gravedad de la lesión pero lo seguro es que no podrá estar en el partido del miércoles frente a Quilmes en el marco de los Cuartos de Final de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza



El golero surgido en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia tenía muchas chances de debutar en el arco "Xeneize" frente al cervecero, luego de varias semanas de entrenarse diferenciado. Además, según trascendió y a la espera del parte médico oficial, se estima que Romero tiene muchas chances de ser operado por dicha lesión.



Una fuente cercana a la entidad de la Ribera confió que la intención de los médicos es la de "realizar una limpieza" en la zona afectada y permitirle al guardavallas que "vuelva a entrenarse en 20 o 30 días", según se dijo.



Un mes y medio después de su llegada al club, "Chiquito" volvió a sufrir una lesión que lo dejaría afuera de la competencia que resta hasta el receso por el Mundial de Qatar, a iniciarse en noviembre venidero. El arquero misionero, de 35 años, llegó después de quedar libre de Venezia, de Italia, y tras una intervención quirúrgica (artroscopia) en la rodilla que se realizó en marzo pasado. Su último partido fue justamente en dicho mes por la Serie A y después dejó el club italiano con apenas 16 presencias.



El plantel se entrenó este domingo en el Boca Predio de Ezeiza y después de la práctica algunos futbolistas se acercaron a la cancha donde estaba jugando la reserva, que finalmente igualó sin goles con Godoy Cruz de Mendoza, pero continúa en lo más alto de la tabla. En el equipo de Mariano Herrón sumó minutos el mediocampista Diego "Pulpo" González, quien está inactivo desde principios de mayo.



El cuerpo técnico de Hugo Ibarra también espera por la recuperación del delantero Luca Langoni, autor del gol del triunfo 1-0 sobre Godoy Cruz en Mendoza. El juvenil terminó el partido con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, según reveló el médico del plantel, Jorge Batista, en su cuenta personal de Instagram. El doctor publicó una foto del pie izquierdo de Langoni y valoró "los huevos" del juvenil por "seguir jugando" con ese "golpazo".



Para el encuentro del miércoles ante Quilmes (a las 22.00) continuarán al margen de la convocatoria los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano (afectados al seleccionado de su país), el lateral Frank Fabra (también citado para la Selección Colombia en esta fecha FIFA), el zaguero central Jorge Figal (con un traumatismo en rodilla derecha) y el extremo Norberto Briasco (con un fuerte entorsis de tobillo izquierdo). En cambio, se presume que el goleador Darío Benedetto, que no participó del cotejo ante el 'Tomba' por una indisposición estomacal, volverá a ingresar en la consideración del director técnico Hugo Ibarra para el choque con Quilmes.



En otro orden, una versión periodística surgida desde Brasil indica que el Flamengo tendría la intención de contar con los servicios del mediocampista Agustín Almendra, que está entrenándose con la división Reserva ante la negativa de extender su vínculo contractual, más allá de junio de 2023.