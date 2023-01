Scaloni sobre la final del Mundial: "No volví a verla"

El entrenador Lionel Scaloni brindó una charla en que habló de la final del Mundial entre la Selección Argentina y Francia, dejó varios títulos sobre la consagración de la Albiceleste en Qatar 2022 y remarcó lo que sintió con el pasar de los días: del "no volví a ver la final" a la charla técnica en la previa y mucho más.

El director técnico de la Selección Argentina habló en Partidazo Cope, una radio de España, y confesó que luego del encuentro ante Francia no quiso mirarla otra vez: "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla". Además, Scaloni fue consultado por la jugada de Kolo Muani en el último minutos de la final ante Francia y recordó la atajada de Emiliano Martínez: "La salvada del Dibu sí la he visto varias veces, y si la vuelvo a ver capaz que entra".

El santafesino confesó que la charla técnica en la previa fue muy dura y no tenía palabras para con sus jugadores y reveló: "Somos de estar cerca, sabemos los momentos en lo que voy. En las puertas de una final no hay mucho que decir. La charla fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para ese momento".

"No me acuerdo ni que les dije, no me salían las palabras. Sinceramente fue muy emotivo, preparamos el partido y dijimos lo que pensábamos para ganar el partido, pero cuando quise decir algo más emotivo no podía. Agradecí los cuatro años que vivimos, no pude seguir ni yo ni el cuerpo técnico. Es el momento final, llegaste a lo máximo", remarcó Scaloni.

El nativo de Pujato también habló de la importancia de Lionel Messi dentro del vestuario para con sus compañeros y expresó: "Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador".

Además, quién fuera jugador de Newells Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata habló de su continuidad como entrenador de la Selección Argentina y reveló que hablará con Claudio Tapia: "En algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar".

También fue consultado sobre si dirigiría a España en algún momento y Scaloni no le cerró la puerta: ¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver", concluyó en radio Partidazo Cope.