Garnacho podría ser sancionado por la Premier League

Alejandro Garnacho tuvo un gesto de apoyo con su compañero en el pasado duelo de Champions League de su Manchester United, sin embargo esto podría volvérsele en contra. Resulta que el delantero de la Selección Argentina podría ser castigado por la FA por su publicación en X (ex Twitter) en la que utilizó dos emojis de gorilas para describir su foto en apoyo al arquero camerunés André Onana, que atajó un penal en tiempo de descuento en el triunfo de los Red Devils ante Copenhague.

Si bien Garnacho fue avisado por este tuit por las autoridades del club inglés y lo borró poco después, la Asociación de Fútbol de Inglaterra podría sancionarlo por incumplimiento de las pautas sobre comentarios en redes sociales con sensibilidad racial. Más allá del posible castigo y del revuelo que causó en el país británico -donde existe una fuerte condena al racismo-, tanto Onana como Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, respaldaron al argentino.

Onana se manifestó al respecto, mostrándose a favor de Garnacho: "La gente no puede elegir con qué debería ofenderme. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá", expresó el camerunés en su cuenta oficial de Instagram, y luego subió una foto de suya abrazado al delantero de la Selección Argentina.

Por su parte, Ten Hag expresó que no espera una posible sanción para el juvenil: "No me preocupa en estos momentos. Estamos hablando con la FA y ya veremos. Lo que quiero enfatizar es que estamos unidos". En las próximas horas Garnacho saldría a aclarar que no tuvo intenciones racistas en su publicación con el objetivo de que la FA se decline definitivamente por no sancionarlo.