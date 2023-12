La Navidad que Maradona desapareció dos días: "Me llevaron los marcianos"

Diego Armando Maradona fue uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Además de luchar por sus convicciones con uñas y dientes, siempre se notó su ocurrencia, carisma y alegría.

Tal es así, que una Navidad se pasó de festividad y llegó tres días después a su casa. El jugador campeón del Mundo en México 1986 habría sido “llevado por los ovnis”, según relataron sus seres queridos.

Rocío Oliva, su ex pareja, confesó que en una Nochebuena cuando convivían fue a darle una copa mientras toda la familia brindaba y no lo encontró. Lo buscó por toda la casa, pero Diego ya no estaba en la propiedad. “Me llevaron los marcianos”, habría sido la primer respuesta de Maradona al regresar a su vivienda. Oliva detalló: “Fue después de un 24 de diciembre a la noche, y vino como el 26 o 27. Le pregunté qué pasó, no sabía nada él”.

“No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá”, contó Rocío que fue la excusa del ex director técnico.

Ante las consultas sobre si se asustó en algún momento por su vida, Oliva admitió: “Nah… Qué me voy a asustar. Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá: ‘Suegra, me llevaron los marcianos’”. “No me enteré qué pasó. Qué va a pasar, se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia, ja”, concluyó.