La Asociación Deportiva Centenario se quedó con el titulo de Reserva

La temporada 2023 de la Liga de Fútbol de Neuquén llegó a su fin, con la Asociación Deportiva.Centenario (ADC) se quedó con el título en Reserva superando a Atlético Neuquén por 2 a 1 en cotejo que tuvo por escenario a la cancha de Pacífico. El año dejó tuvo cinco títulos para Maronese, dos para el "Decano", más uno de Patagonia, Independiente, y Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

En un atractivo encuentro final, que se abrió promediando el primer tiempo, los de La Colonia se alzaron con la corona en reserva. Cuando cada uno tuvo chance clara para abrir el marcador, llegó el primero a los 38 de la etapa inicial, luego de una pelota larga que pica, el viento y el flojo cabezazo de un defensor dejó el esférico vivo para que Enzo Capece se la lleve de arremetida, superando al golero tricolor, y decretó la apertura del marcador.

Antes del descanso, cuando se jugaba tiempo adicionado, la presión de los albicelestes hizo efecto en ataque, recuperación de la pelota y mano a mano de Juan Andrade, quien fue derribado en el área por Lukasiewicz, el juez sancionó la pena máxima, y Lautaro Cofré cambió el penal por gol y puso el 2 a 0.

En el complemento la ADC lo pudo liquidar de arranque cuando Cidez quedó mano a mano por derecha, pero su remate dio en el palo. De ahí comenzó a remontar el tricolor, acompañado por un quedo del rival. A los 13 minutos del complemento, en un tiro libre ,llegó el centro desde la izquierda al segundo palo, cabezazo de Francisco Martín que picó y superó al arquero, apareció Maximiliano Román para darle destino de red y anotar el descuento

El "Tricolor" fue a buscar la igualdad y tuvo sus chances , que no pudieron aprovechar. Centenario apostó al contragolpe pero casi no contó con ocasiones para marcar. Aun así la remontada del equipo del barrio Bouquet Roldán no llegó, el triunfo y el título se fueron para La Colonia.

Fuente www.nqndeportivo.com