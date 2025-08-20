¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
Crisis sabalera

Colón tendrá su cuarto técnico en lo que va del año

Tras finalizar el ciclo de Martín Minella, la dirigencia acordó la llegada de Ezequiel Medrán para intentar enderezar el rumbo del equipo en la Primera Nacional.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 15:55
Ezequiel Medrán, nuevo técnico de Colón, se prepara para su debut con la misión de enderezar el rumbo del equipo en la Primera Nacional

Colón atraviesa un año turbulento en la Primera Nacional. La derrota ante San Telmo por la fecha 27 terminó por profundizar la crisis futbolística y motivó la salida de Martín Minella, quien dirigió apenas siete partidos con un saldo de dos victorias y cinco derrotas.

Con la salida de Minella, el “Sabalero” sumará a Ezequiel Medrán como su cuarto técnico en 2025, luego de los pasos de Marcelo Goux, Héctor Paolino y el propio Minella. La constante rotación en el banco refleja la inestabilidad del club, que busca desesperadamente salir de la comprometida zona de la tabla y recuperar competitividad.

Medrán, de 41 años, llega tras un sólido paso por Gimnasia de Mendoza, donde dirigió 52 partidos, con un balance de 25 victorias, 19 empates y 8 derrotas, llevando al equipo a pelear por el ascenso. El nuevo entrenador estará acompañado por Iván Quadrini como ayudante de campo, Nicolás Salva y Fabián Della Gaspera como preparadores físicos, y Paolo Olivera como entrenador de arqueros.

El flamante director técnico dirigirá su primera práctica este miércoles en el Predio 4 de Junio y debutará el sábado frente a Chacarita, con la misión de levantar el rendimiento del equipo y cerrar de la mejor manera los siete partidos que restan en la temporada, antes de las elecciones del club.

La dirigencia confía en que Medrán pueda dar estabilidad a un plantel que sufrió constantes cambios de conducción, mientras los hinchas esperan que esta nueva etapa logre torcer la racha adversa y devolverle al equipo regularidad en el tramo final del campeonato.

Mientras tanto, la incertidumbre institucional persiste, ya que el desenlace de la temporada y las elecciones podrían volver a abrir el debate sobre la continuidad del nuevo entrenador.

