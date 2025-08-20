En una noche marcada por la lluvia en el estadio Tomás A. Ducó, Dayro Moreno brilló en la victoria de Once Caldas que le dio la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a Huracán. El veterano de 39 años volvió a demostrar que es fundamental para su equipo y sumó una nueva marca a las que ya atesora: se transformó en el máximo goleador internacional del Blanco de la Montaña, con 13 goles.

Con estos tantos, el delantero próximo a cumplir 40 años superó a Sergio Galván Rey, histórico goleador argentino y referente del club, que llevaba 11. Además, en la primera participación de su carrera en Copa Sudamericana es el líder de artilleros de la competencia, con 8 goles en 11 partidos jugados.

Desde principios de 2025, Moreno también se posicionó como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos: suma en total 373 tantos oficiales en su carrera y superó a figuras como Radamel Falcao García (356) y Víctor Aristizábal (348). Su regreso a Once Caldas en el año 2023 ha revitalizado su carrera y reforzó su legado en la institución, que comenzó por el año 2004.

Dayro Moreno es un baluarte de Once Caldas y sigue haciendo historia a fuerza de goles.

Verdugo de los argentinos

Moreno es uno de los sobrevivientes del histórico título de Once Caldas en la Copa Libertadores 2004 frente a Boca. Desde allí, constituyó una carrera tan extensa como goleadora que incluyó varios goles contra equipos argentinos (tuvo un paso por Talleres de Córdoba entre 2019 y 2020) e incluso el único tanto de sus tres en la selección de Colombia que no fue en un amistoso, tuvo lugar ante Argentina en la Eliminatorias para el Mundial 2010. Con sus dos goles decisivos de anoche son un total de 12 tantos contra equipos albicelestes, con Huracán (4) como su clara víctima preferida.