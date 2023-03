Estalló la interna entre los Campeones del Mundo

“Como equipo, esta selección es la mejor de la historia” Rodrigo De Paul abrió una grita que se divide en tres y que no iba a tardar mucho en comenzar a sonar dentro del mundo futbolero. Primero salió Pedro Pablo Pasculli con la bandera del 86, y luego salió la camada del 78 con Bertoni y el mismo Kempes.

Los Campeones del Mundo en Qatar están pasando por los micrófonos de TyC Sports, y Rodrigo De Paul dejó varios títulos cuando habló, pero sin dudas el que más ruido hizo fue cuando se refirió al equipo “"Que me perdonen, pero esta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones. Yo lo siento así y no quiero que se enoje nadie porque la Argentina tiene una historia sumamente importante y rica”.

A base de eso, los campeones del 86 y del 78 salieron al cruce, sintiéndose tocados, y casi con la negativa de “descolgar el póster” o compartir el lugar de privilegio. El primero fue Pedro Pablo Pasculli, quien levantó la copa con Maradona en el Azteca. “"Lo invito a De Paul a ver el Mundial ´86 y a nuestra Selección, que fue campeona invicta". "Esta Selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca..."

"Nosotros fuimos los mejores en el ´86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido" dijo PPP, agregando además “entonces les falta el respeto a sus compañeros al decir que no eran los mejores".

Más tarde, Daniel Bertoni recogió el guante, un más sutil en sus dichos, “Para mí no es una polémica ni una discusión y no me duele para nada lo que dijo porque para mí la del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores… "Cada uno tiene su opinión pero las selecciones rivales de aquella época eran fuertísimas en su mayoría".

Por otro lado, el delantero que sentenció la final contra Holanda, comparó los rivales a que le ganó la “Scaloneta”; "Cuando De Paul dice que le ganaron a Italia, esta Selección italiana es una de las peores que vi porque hace cuatro mundiales que no figura. tampoco es el Brasil que jugábamos nosotros con grandes figuras”.

Por otro lado, Mario Kempes también le respondió al mediocampista central, “En este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona, y la mejor. La del 86 en su momento también fue la mejor”. Siendo más duro al culminar con “hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta argentina”.

Tres estilos totalmente diferentes que abren nuevas discusiones fútboleras en bares. Por un lado el 78 de Menotti, luego el 86 de Carlos Salvador Bilardo, y ahora el fútbol “Ferrari” de la Lionel Scaloni.