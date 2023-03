Mateo Retegui entrenó y sería titular en Italia

No son días fáciles para el goleador argentino Mateo Retegui. El delantero de 23 años, tomó en los últimos días una decisión trascendental para su carrera futbólistica. Ya que aceptó la convocatoria de la Federación Italiana y se sumó a los entrenamientos del conjunto europeo. El entrenador de la escuadra "azzurra" Roberto Mancini, dijo que convocó a Retegui “porque nos faltan jugadores que marquen goles” y no descartó que el argentino nacionalizado pueda debutar el jueves en Nápoles ante Inglaterra, por la etapa clasificatoria a la Eurocopa 2024.

El delantero de Tigre, goleador de la última Liga Profesional (19 tantos) y de la actual (6), aceptó el llamado después de pensarlo y evaluarlo con su entorno, ya que conservaba la ilusión de ser citado por Lionel Scaloni. Esa era su prioridad, hasta que le surgió este plan B para representar a un país. Es una decisión de vida en lo profesional, ya que si tiene minutos con Italia en alguno de los encuentros oficiales, reglamentariamente deberán pasar tres años de la última participación con Italia para poder integrar el seleccionado argentino.

“Tenía sensaciones encontradas por el amor que siente por su país”, expresó Diego Martínez, director técnico de Tigre, sobre Retegui, cuando éste le comunicó que había sido convocado por Italia. El entrenador del Matador agregó: “entendió que era una gran oportunidad para su carrera y su sueño de jugar en el alto nivel. Me puse contento porque es un chico trabajador, respetuoso. Más allá de todo lo que está viviendo tiene la cabeza bien puesta y los pies sobre la tierra. Lo único que quiere es seguir mejorando para ayudar a Tigre”.

Mateo Retegui comenzó su carrera en las inferiores de River Plate, luego se sumó a Boca, donde llegó a la máxima categoría y después pasó por Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y finalmente recaló en Tigre, equipo en el que mostró su mejor versión.

En tanto, Lionel Scaloni director técnico de la selección Argentina consultado sobre el delantero en Conferencia de Prensa fue muy claro al referirse al tema y aclaró que "no estaba convencido de convocarlo" porque no busca cortarle la trayectoria. "Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie", señaló el nacido en Pujato, quien lo comparó con el caso de Marcos Senesi. Sin embargo, pese a que no vestirá los colores celeste y blanco, el DT de 44 años le deseó la mayor de las suertes al delantero de Tigre, actual goleador de la Liga Profesional 2023. "Si juega para Italia, esperemos que le vaya bien", manifestó.

En la misma sintonía, Scaloni afirmó que "no tiene sentido si (Retegui) podía estar en Argentina o no porque nosotros no estábamos convencidos de convocarlo". Y agregó: "No podemos decirle que no vaya a Italia porque, a lo mejor, puede venir a Argentina. A lo mejor".

Antes de dar por finalizado el tema, el exmediocampista destacó a los delanteros de la Albiceleste: "Nosotros tenemos chicos en ese puesto que están bien. En el futuro se verá si le pegué o no le pegué". En la última lista que dio, además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, sumó a Giovanni Simeone.