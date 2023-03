¡Se picó! El ex arquero de Chile criticó al Dibu

El Dibu Martinez sigue generando controversias en el mundo y ahora las criticas llueven luego de que obtuvo el premio The Best al mejor arquero del mundo. Muchos cuestionaron la decisión del galardón de la FIFA y uno de ellos fue el ex arquero de la selección chile.

Johnny Herrera, que colgó los guantes para ser panelista, volvió a disparar contra Argentina y esta vez apuntó contra Emiliano 'Dibu' Martínez. El chileno acusó al marplatense de no ser no un buen arquero y cuestionó su galardón.

"Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. Él ahora está en su club y no pasa por un buen momento, y antes de llegar a la selección no pasaba un buen momento", comentó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile.

Además, el ex arquero, declaró que el Dibu solo se lució en los penales y no en los partidos como si los demás nominados. Herrera fue parte de la selección de Chile en la Copa América 2015 y la Centenario en 2016, donde vencieron a Argentina, pero no sumó ningún minuto y lo mismo le sucedió en el Mundial de Brasil 2014.

"Nadie lo conocía antes de la Copa del Mundo. Hizo una o dos buenas atajadas, especialmente en la final, pero ni siquiera fue el mejor portero de la competencia".



Otro que se sumo a “pegarle” a Martínez fue el hermano de Tony Cross. El alemán Felix Kroos declaró que nadie conocía al Dibu antes del mundial y que solo hizo dos buenas atajadas en toda la copa. Lo cierto es que Emiliano Martínez es el mejor arquero del mundo y uno de los héroes nacionales que conquisto QATAR 2022.