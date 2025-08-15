L-Gante se reconcilió con Tamara Báez y expuso por qué bloqueó a Wanda Nara

La sorpresiva reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo argentino. Después de años de enfrentamientos relacionados con la cuota alimentaria y diferencias personales, ambos optaron por darle una segunda oportunidad a su vínculo. La noticia no solo generó repercusión mediática, sino que también encendió debates sobre la relación del cantante con figuras como Wanda Nara.

En una entrevista exclusiva con Mujeres Argentinas (El Trece), María Belén Ludueña conversó con L-Gante, nombre real del artista, en su hogar. Allí, el músico habló abiertamente sobre su nueva etapa personal y aclaró la situación con Nara. “Me acompañó en parte de la gira por Europa. Antes de volver a Argentina, pasamos por Italia y tuvimos la oportunidad de charlar. Dejamos las cosas claras y cada uno siguió su camino”, contó.

L-Gante subrayó que su prioridad ahora está en reconstruir la relación con Tamara Báez. Respecto a la exempresaria, aclaró: “Con ella hubo muchos momentos, pero hoy funcionamos mejor como amigos. Desde que empecé a hacer las cosas bien con Tamara, no cruzamos palabra”. Estas palabras reflejan un cambio en su enfoque y un intento de poner límites claros en su entorno.

La decisión de bloquear a Wanda Nara en redes sociales también fue explicada por el cantante. “Sí, fue antes de ayer. Esto me ayuda a despejar mi mente y concentrarme en otras cosas”, admitió. Al referirse a la reacción de Tamara Báez frente a la empresaria, fue directo: “Lo que tenga que ver con Wanda le va a molestar, no la quiere ni un poco. No sé qué piensa de ella y tampoco le pregunto”.

No es la primera vez que L-Gante comenta públicamente su vínculo con Nara. Recientemente, en Los Profesionales de Siempre (Canal Nueve), negó que su relación fuera solo un “pasatiempo” y destacó: “Con Wanda somos amigos, tendrá que seguir así”. Su postura deja en claro que prioriza la amistad pero marca distancia de cualquier roce romántico pasado.

La convivencia de ambos mundos quedó en evidencia cuando coincidieron en un evento familiar. “La vi en el teatro, vino a ver a mi mamá. Esto generó una discusión con Tamara Báez, cada uno fue por su lado”, recordó el músico, mostrando la tensión que persiste en ciertos encuentros públicos.

Consultado sobre cómo reaccionaría Tamara Báez ante futuras coincidencias, fue sincero y con humor: “La cara de Tamara ya dice que no”. Esta sinceridad refleja la delicadeza que implica manejar relaciones pasadas y presentes al mismo tiempo.

A pesar de las complicaciones, el cantante resaltó su deseo de mantener la armonía por el bienestar de su hija. “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No deseo el mal a nadie. Incluso cuando estaba con Wanda Nara, le aconsejé que cuide la relación con su familia”, concluyó, marcando el inicio de una nueva etapa centrada en la familia y la conciliación.