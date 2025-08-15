Las fotos del festejo de cumpleaños que Vanina Escudero y Álvaro Navia le organizaron a su hija

Vanina Escudero y Álvaro Navia se encargaron de que el cumpleaños número 9 de su hija Joaquina sea inolvidable. La bailarina, que habitualmente mantiene su vida familiar fuera del ojo mediático, decidió compartir con sus seguidores cada detalle de la celebración a través de su cuenta de Instagram, mostrando cómo combinó diversión, creatividad y organización para los más pequeños.

El evento se llevó a cabo al aire libre, aprovechando un día soleado, y contó con varias atracciones pensadas para mantener entretenidos a los invitados. Entre los elementos destacados, se podía ver un castillo inflable y un pelotero donde los niños corrían y jugaban sin parar. Además, una mesa especialmente preparada ofrecía compoteras con ingredientes para crear slimes personalizados, permitiendo que cada niña experimentara con colores y texturas a gusto.

La jornada también incluyó actividades dirigidas por una animadora, que coordinó bailes y juegos, asegurando que todos los pequeños participaran y se divirtieran de manera organizada. Joaquina fue la gran protagonista del día, luciendo un vestido blanco con detalles coral, mientras que su hermano Benicio se combinó con una remera blanca, sumando armonía visual a las fotos familiares compartidas por Vanina.

La torta fue otro punto central de la fiesta, ya que Vanina Escudero se encargó de que cumpla con la temática de gatos en distintos colores y estilos. Además, se acompañó de un panel decorativo y globos de variados tamaños que cubrían todo el espacio del festejo. Cada elemento estuvo cuidadosamente pensado para crear un ambiente lúdico y colorido, con espacios diferenciados para juegos, baile y actividades creativas.

Quien no se perdió la fiesta fue Silvina Escudero, que estuvo presente junto a su esposo, compartiendo la diversión con los niños y acompañando a Vanina y Álvaro Navia en cada momento. La interacción familiar y el cuidado de los detalles marcaron la jornada, dejando ver que la planificación fue minuciosa y que la intención fue que los pequeños disfrutaran sin interrupciones.

En sus publicaciones, Vanina Escudero mostró distintos ángulos del festejo, posando junto a su esposo frente a los juegos y las decoraciones, destacando la organización y la dedicación puesta en cada rincón del evento. Entre risas, bailes y la creación de slimes, Joaquina disfrutó de un cumpleaños lleno de color y movimiento, que reflejó la impronta divertida y familiar que sus padres quisieron transmitir.