El congresista colombiano de derecha Julio César Triana denunció haber sido víctima de un ataque armado en el municipio de La Plata, situado en el suroeste del país, mientras se desplazaba en un vehículo acompañado por policías y otros funcionarios.

Justo después del incidente, Triana relató: “Estamos en el vehículo. Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil, pistolas… Recibimos varios impactos”. A pesar de la gravedad del hecho, aseguró que tanto él como su equipo resultaron ilesos: “Gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”.

El congresista emitió un comunicado oficial en el que detalló que varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que viajaba. Ante la negativa de detenerse, los atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 mm, impactando la camioneta en ocho ocasiones.

Julio César Triana

Triana, conocido por su postura crítica hacia el Gobierno de Gustavo Petro, denunció que ya había recibido amenazas previas en las que fue calificado como “enemigo de la paz” y declarado “objetivo militar”. Además, comentó que en más de tres ocasiones solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un refuerzo en su seguridad, pero todas las peticiones fueron rechazadas.

El congresista expresó su preocupación por la seguridad de quienes ejercen oposición política: “La acción no puede llegar sólo después de la tragedia. Quienes ejercemos oposición tenemos miedo de qué nos silencien con balas”.

Este ataque ocurre pocos días después de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleciera a los 39 años tras recibir varios disparos el 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá, lo que ha generado un clima de tensión política en Colombia.