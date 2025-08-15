Morena Rial contó toda la verdad del escándalo en el boliche: "Nos van a respetar"

En el programa LAM (América TV) Pepe Ochoa contó el jueves que Morena Rial fue protagonista de una fuerte pelea en un boliche del barrio porteño de Liniers, donde hubo tumulto, piñas, botellazos y en el que tuvo que intervenir la policía para terminar con los disturbios en la puerta del lugar.

La información surgió durante la emisión del ciclo conducido por Ángel de Brito, cuando Pepe Ochoa detalló el incidente: “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena Rial le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”. El panelista dejó en claro que la situación se salió de control y que la presencia policial fue necesaria para calmar la gresca.

Minutos después, Morena Rial utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su participación en la pelea y enviar un mensaje contundente a quienes cuestionaron su accionar. La hija de Jorge Rial no dudó en asumir lo sucedido y en reafirmar que no se dejaría pasar por encima.

“Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados”, aseguró la cantante, dejando en claro que su reacción fue defendible desde su punto de vista.

En sus declaraciones, Morena Rial también criticó a quienes intentan desacreditarla o sacarla de contexto: “Tendría muchas cosas para decir pero me las guardo para mí. A las pelo de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño les cabe la cagada, es así”, escribió, mostrando su estilo directo y sin filtros.

La influencer también respondió de manera picante a Pepe Ochoa por la cobertura que hizo del incidente. “Y a vos Popo Ochoa que te llenas la boca hablando de mí todo el día… primero te falta calle y segundo anda a chupar… una buena cajeta que es lo que te hace falta, resentido sucio”, disparó, evidenciando que no estaba dispuesta a tolerar críticas.

Morena Rial destacó además que sus salidas son siempre en grupo y que nadie podrá intimidarla: “Salimos en grupo, vamos y volvemos todos. Pase o cueste lo que cueste… Le duela a quien le duela, voy a saltar por los míos y los míos por mí”, expresó con firmeza, dejando en claro su lealtad hacia su entorno.

Finalmente, cerró su mensaje con un desafío directo: “Seamos varios o seamos tres, nos van a respetar siempre o nos vamos a hacer respetar, sea donde sea. Así que ya saben, el (emoji de un moño) a otro lado”. Con estas palabras, Morena Rial reafirma que no piensa retroceder ante ningún conflicto y que continuará defendiéndose de quienes intenten provocarla.

