Prisión preventiva para el acusado de apuñalar y matar a un joven en Cutral Co

La mañana del jueves se tiñó de violencia en Cutral Co. Entre las 7 y las 7:35, en un pasillo del barrio Manuel Belgrano, una discusión terminó con la vida de Kevin David Ose, un joven de 28 años.

De acuerdo a la investigación que encabeza la fiscal Marisa Febrer, Ose estaba en la zona cuando el imputado, identificado por las iniciales P.H.H., salió de su vivienda y comenzaron a intercambiar palabras. La tensión escaló rápidamente hasta que ambos forcejearon.

En ese momento, el acusado extrajo una daga con una hoja de unos 4 centímetros de ancho y, con la clara intención de causarle daño, le asestó un puntazo en el tórax, entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo.

Ose alcanzó a caminar unos metros antes de desplomarse, mientras la policía llegaba al lugar. La autopsia confirmó que murió por shock hemodinámico.

El hecho fue presenciado por dos familiares de la víctima, quienes ya declararon en la causa. Ese fue uno de los motivos por los que la fiscal solicitó la prisión preventiva, para evitar que el imputado pudiera influir sobre los testigos. También advirtió que existía riesgo de fuga si permanecía en libertad.

Tras escuchar los argumentos, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font aceptó la formulación de cargos por homicidio simple en calidad de autor y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. La prisión preventiva será por dos meses, en base al riesgo de entorpecimiento de la causa.