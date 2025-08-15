La China Suárez mostró por primera vez cómo es la increíble mansión que tiene con Mauro Icardi en Turquía

Mudarse de país no es para nada sencillo, pero para la China Suárez y Mauro Icardi el traslado a Estambul marcó un verdadero giro en sus vidas. Entre organizar la logística familiar y adaptarse al nuevo entorno, la actriz comenzó a darle su impronta al lugar en el que vivirá junto a su pareja. Tras varias semanas de trabajo, logró dejar atrás el estilo que le había dado Wanda Nara al hogar para inclinarlo a su gusto.

Con paciencia y dedicación, la China Suárez se encargó de que cada detalle quedara pensado y armonioso. Primero se enfocó en organizar el hogar para sus tres hijos, y luego empezó a seleccionar muebles, colores y accesorios para lograr la atmósfera que quería. A través de sus redes sociales, fue mostrando fragmentos de su trabajo hasta que finalmente se animó a grabar un video completo de la sala de estar, donde se percibe la esencia de su estilo.

El living combina elegancia y calidez: sillones blancos con almohadones delicadamente elegidos, una alfombra en tonos crudos y accesorios que aportan equilibrio visual. Flores naturales, velas de distintos diseños y aromatizadores estratégicamente ubicados aportan vida y personalidad a la habitación. Incluso un ajedrez colocado sobre una mesa baja completa la ambientación, demostrando que cada elemento tiene su lugar y función.

En otra esquina, una mesa de apoyo separa los sillones grises de los blancos, generando un juego de colores y texturas que potencia la sensación de amplitud. Los ventanales enormes permiten que la luz natural inunde la sala, destacando la luminosidad de la propiedad y la calidad de los materiales utilizados.

Mauro Icardi no oculta su enamoramiento. “Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, escribió en sus redes junto a una foto del jardín, donde se ve la pileta y a la China Suárez muy relajada mientras tomaba sol. Asimismo, la pareja mantiene un perfil bajo respecto a Wanda Nara y los conflictos legales pendientes, aunque se espera que pronto haya novedades sobre la tutela de las menores.

Entre la arquitectura luminosa, los espacios pensados para cada momento familiar y los gestos de cariño compartidos públicamente, la mansión en Estambul se convierte en el reflejo de un nuevo capítulo para la China Suárez y Mauro Icardi: un hogar que combina confort, estilo y nuevas ilusiones.