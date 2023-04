Axel Isla ya piensa en su primera defensa del título

Axel Isla el flamante campeón Argentino Superligero se ilusiona con hacer una defensa de la corona que logró días atrás en la ciudad Cutral Co y una de las primeras ideas que se cruzan por la cabeza de sus entrenadores, es la posibilidad que ese primer combate con el cinturón en mano sea en la provincia de Neuquén.

Durante una conferencia de prensa que se dio en la Ciudad Deportiva, en lo que fue el primer encuentro oficial con autoridades provinciales, municipales, dirigentes y medios de comunicación, el flamante campeón neuquino estuvo acompañado por su entrenador Diego Egea y su preparador físico Juan José Pizzo, todos del Gimnasio Furia Box.

Participaron también la Coordinadora Técnica del Ministerio de Deportes, Rosana Sastre; el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli y el titular de la Federación Neuquina de Boxeo, José “Monito” Ortiz.

Isla hizo un repaso de lo que fue su consagración, agradeció a todos los que lo acompañan en este camino y comentó algunos detalles de su futuro deportivo.

“Aspiro a pelear por cosas importantes. Probablemente una de las próximas peleas que se vengan sea la defensa del título”, el púgil que entrena en FuriaBox bajo las órdenes de Diego Egea.

Isla no quiere marearse y por eso piensa su futuro con calma. “Obviamente, hay que tener los pies sobre la tierra. Si se da la posibilidad de pelear algún título sudamericano o latino, en mi cabeza lo voy a encarar de la misma forma, sea un título internacional o no”, agregó.

El campeón estuvo acompañado por su mamá y parte de la familia, el principal sostén de sus sueños por ahora hasta que salga la chance de una buena bolsa.

“Cuando comencé mi carrera me llamaron de Buenos Aires, pero elegí quedarme con este equipo porque cuando llegué al gimnasio me abrieron las puertas y me trataron como uno más, como parte de una familia. Sabía que con el tiempo íbamos a lograr esto. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de quedarme. Nunca tuve intenciones de irme, porque el grupo humano que tenemos, no solo somos compañeros de boxeo, somos familia”, destacó

Fuente: Ministerio de Deporte