Cipolletti tuvo otra actuación decepcionante

Favio Cabral autor del gol de Cipo, pero no alcanzo (Foto Archivo). Foto: Luis Alberto Amaolo

Una dura derrota sufrió Cipolletti este sábado ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por 2 a 1 en el marco de la décima fecha e inicio de la segunda rueda de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023. Ramiro Rodríguez y Yoel Suárez marcaron los goles del ganador, mientras que Favio Cabral anotó el empate parcial para los valletanos.

Se estaban acomodando los equipos en la cancha, cuando el local ya se puso en ventaja. A la salida de un córner en el minuto 2 del partido, el centro vino de Suárez la defensa del conjunto rionegrino dejó la pelota en el borde del área, donde el volante Ramiro Rodríguez con remate de zurda venció al jujeño Ferrario que se mostró sorprendido por el remate. Para Cipolletti 0-1 en contra, y todo lo planeado se cayó en el arranque del juego.

Se abroqueló atrás el conjunto de la Liga de Mar del Plata, y apostó al contragolpe para llegar al arco rival. Para colmo contó con la colaboración del equipo valletano, que no estuvo fino en la salida y perdió un par de pelotas cerca de su propio arco que no supo aprovechar el elenco "Papero".

Los de Cristian Lovrincevich se repitieron en el pelotazo, en la mayoría de los casos perdían en la segunda pelota. Pese a ello, a los 35 minutos llegó la igualdad. Quizás en la única jugada hilvanada de la etapa, se conectaron los neuquinos Díaz Borda y Pettinerolli, abrieron la pelota a la derecha, Damián Jara desbordó y metió un centro soberbio que aprovecho sin marcas para anotar de cabeza el cordobés Favio Cabral -tercer gol en torneo- para poner el inmerecido 1 a 1 y se fue el primer tiempo con la igualdad.

En el complemento Cipolletti lo salió a buscar de entrada. Tres en 6 minutos tres situaciones claras de gol, un remate del "Pope" Díaz que se fue apenas desviado y dos que conjuro bien el el golero Tursi. Pero fue un espejismo. A los 7 y en el mejor momento de los del alto valle, llegó el gol de los García. Una buena habilitación de Pereyra para Yoel Suárez y por detrás de las espaldas de Wagner sometió con remate cruzado al golero cipoleño. Otra vez en ventaja, como en el arranque del partido.

Después Cipo, fue más de lo mismo de lo que viene mostrando en la temporada 2023. Sin ideas, sin volumen de juego, sin generación de fútbol, con cinco cambios que no fueron solución, errático en los pases, sin sorpresa y previsible. Solo la entrega, la voluntad que no alcanza para un equipo que en los últimos 21 puntos en juego, rescató dos, cada día más lejos de los puestos de los cuatro que accederán a los play off, mirando a los dos de arriba que clasificarán para la Copa Argentina 2024 y solo a un punto de Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y Sol de Mayo, que si hoy terminara el campeonato perderían la categoría.

El panorama no es alentador para un conjunto que no tiene respuestas futbolísticas, ni anímicas, pero sobre todo estratégicas. Sin variantes, sin profundidad, sin potencia ofensiva. Las horas del entrenador parecen contadas, y el plantel debe prepararse para jugar ante Sansinena el miércoles a las 20.30 en La Visera y por lo visto hasta aquí un partido como todos los que se avecinan que serán finales para saber si logra zafar del descenso, que parece ser hoy único objetivo en vista tal como lo anticiparon los dirigentes semanas atrás en conferencia de prensa.

CIRCULO DEPORTIVO (OTAMENDI)

2

Federico Tursi

Bruno Vedda

Samuel Cotto

Gabriel Ferro

Valentín Dimare

Lucas Verón

Eduardo Scasserra

Axel Pereyra

Yoel Juárez

Ramiro Rodríguez

Diego Martínez

CIPOLLETTI

1

Rafael Ferrarrio

Damián Jara

Lautaro Brienzo

Manuel Berra

Elvis Hernández

Leandro Wagner

Franco Amarfil

Alex Díaz

Fernando Pettineroli

Laureano Doello

Favio Cabral

DT: Cristian Lovrincevich