Neuquén: el Plan de Emergencia redujo a cero los accidentes en la Ruta 7

El Plan de Emergencia Provincial lleva diez días en vigencia y ya mostró una marcada disminución en la siniestralidad vial. Según informaron las autoridades, en el tramo de la Ruta 7 entre San Patricio del Chañar y Añelo no se registraron accidentes, lo que constituye un balance muy positivo para la provincia.

La secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, destacó que el operativo cumplió los objetivos planteados desde el inicio. La funcionaria explicó que se desplegaron controles rotativos, presencia constante de equipos de seguridad, unidades del SIEN y patrullas policiales en horarios críticos, lo que permitió lograr el resultado de cero siniestros en el corredor.

Uno de los ejes principales fue la reducción de velocidad, estableciendo máximos de 80 km/h en tramos sensibles y 60 km/h en zonas críticas. Ortiz Luna aseguró que esta medida ordenó el tránsito, evitando maniobras riesgosas, y remarcó que ya se aplicaron multas a quienes infringieron las normas de circulación segura, reforzando así la prevención.

El plan también recibió buena respuesta por parte de los transportistas, quienes adaptaron horarios y recorridos, priorizando la Ruta 51 en lugar de la Ruta 7. En paralelo, Vialidad trabaja en la reparación de tramos y en la creación de dársenas seguras, consolidando un esquema que busca disminuir riesgos y garantizar la seguridad vial en la zona petrolera.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, remarcó que más del 90% de los accidentes viales tienen causas humanas y que el plan refuerza la prevención estatal. Además, adelantó que se proyectan nuevas medidas, entre ellas una autovía y la creación del Consejo Provincial de Tránsito, con participación de sindicatos, Policía y Vialidad para articular acciones con el sector petrolero.