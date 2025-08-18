Madres entregaron a sus hijos, acusados del asesinato de Rita Suárez

Los dos adolescentes sospechados de participar en el asesinato de Rita Suárez, la mujer de 47 años que fue baleada frente a su hijo durante un intento de robo en Villa Luzuriaga, fueron detenidos en las últimas horas.

Según informaron las autoridades, ambos jóvenes fueron entregados por sus madres tras un proceso de contención y negociación coordinado por la Policía bonaerense.

Con estas detenciones, ya son tres los acusados identificados y arrestados por el crimen ocurrido el pasado jueves en el cruce de las calles Miró y Florio, en el partido de La Matanza.

Los adolescentes estaban siendo buscados intensamente desde el fin de semana, y los investigadores lograron ubicarlos gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y movimientos de pagos digitales.

Según la investigación, uno de los menores sería el autor material del disparo que terminó con la vida de Suárez, mientras que el otro habría actuado como cómplice. Ambos fueron trasladados este lunes a dependencias de la Policía Bonaerense por sus madres, en un operativo supervisado por especialistas en infancia y personal judicial.

Cómo fue el crimen de Rita Suárez

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Rita Suárez se encontraba dentro de su camioneta Renault Sandero junto a su hijo de 15 años, esperando que su otra hija saliera de una clase particular.

En ese momento, tres delincuentes armados se acercaron para robarle el vehículo. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y le disparó en el hombro izquierdo. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

Tras el crimen, los tres implicados escaparon caminando hasta un supermercado ubicado a seis cuadras del lugar, donde intentaron pasar desapercibidos comprando una botella de agua. Uno de ellos pagó con una billetera virtual, lo que permitió rastrear la transacción y vincularla a un domicilio en Rafael Castillo.

Más tarde, tomaron un remís también abonado con una aplicación digital, lo que aportó otra pista clave para su seguimiento.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido de los sospechosos y concretar las detenciones.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, y está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa.