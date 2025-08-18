La estelar final del Masters 1000 de Cincinnati concluyó de un modo inesperado este lunes cuando Carlos Alcaraz se consagró campeón luego de que Jannik Sinner optara por retirarse. El italiano caía 5-0 en el primer set, no se mostraba bien físicamente y, tras pedir asistencia médica tomó la decisión de abandonar el juego, otorgándole el trofeo a Charly.

Una nueva final entre el 1 y el 2 del mundo, que se ha hecho un clásico en este 2025, tuvo un decepcionante desenlace. Luego de dejar su saque en tres oportunidades y estar 0-5 abajo, un visiblemente afectado Sinner fue atendido en el timeout médico y, tras darse cuenta de que no podía seguir, comunicó entre lágrimas su abandono al umpire. Alcaraz, en un buen gesto de caballerosidad, se acercó a charlar y consolarlo. No se conocen más detalles sobre el problema físico del nacido en San Cándido, pero lo cierto es que su presencia en el US Open podría peligrar.

El consuelo de Alcaraz a Sinner luego del abandono del italiano. (Foto: X @CincyTennis)

En un año con varios choques entre el italiano y el español, la victoria más reciente fue la de Wimbledon de Jannik, tomándose revancha de la final en Roland Garros, donde Charly dio vuelta un partido increíble. Además, el murciano había vencido en Roma al 1° del mundo. En esta nueva final no fueron capaces de pasar de la primera manga por los problemas físicos de Sinner, lo que decantó en que el Masters 1000 de Cincinnati quede para un Alcaraz que suma así su sexto título del 2025.

El abandono y la curiosa firma de Alcaraz

Estaba claro que Sinner no se encontraba bien. Al número 1 del mundo tenía problemas incluso para mantenerse en pie de a ratos, y ni siquiera hacía ademán de ir a por algunas pelotas cuando Alcaraz lo movía de un lado a otro. Luego de confirmar su abandono del partido entre lágrimas, el gesto del murciano fue escribir "Sorry Jannik" en la cámara de pista. Con este abrupto final, el segundo en el ranking ATP recorta distancia ante el italiano, cuya presencia en el US Open ahora mismo es una incógnita.