Fallo irlandés favorece a Argentina en disputa por YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que la Justicia de Irlanda rechazó el pedido de Burford y Eton Park para ejecutar el fallo del caso YPF en ese país. Los demandantes habían solicitado el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina al pago de más de US$16.000 millones más intereses, aún en instancia de apelación. Según la documentación oficial, el pedido fue rechazado y el país deberá aguardar la resolución estadounidense, aunque los demandantes promovieron acciones similares en otras jurisdicciones.

La Procuración destacó que la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la Argentina. Además, el organismo aseguró que “este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales”. “Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, agregó.

Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global, dejando la resolución de estos asuntos en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia. Aun así, la Procuración destacó que respeta la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito, prevista para finales de octubre.

Por su parte, un vocero de Burford respaldó la decisión del tribunal irlandés de “conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito”. Sin embargo, reiteró que “si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos”.