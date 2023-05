Djokovic: "El lobo simboliza mi carácter"

"Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede; pero nunca hemos sido enemigos, aclaró el serbio..

Novak Djokovic decidió en los últimos años exteriorizar mucho de lo que le sucede, claro que esto le ha traído más de un dolor de cabeza en los últimos años. Sin embargo, en un mundo tan especial como es el que rodea al circuito mundial, la sinceridad del serbio rompe el molde de lo tradicional.

Previo a su cotejo de cuartos de final en el Master 1000 de Roma, Nole aprovechó a conversar con los medios y expuso sin rodeos su relación con Roger Federer y Rafael Nadal, sus dos grandes rivales en el circuito. Y si bien dejó claro que fue “imposible entablar una amistad”, aclaró también que fue “gracias a ellos que creció”.

"Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede; pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él", dijo cuando le consultaron por el suizo.

Mientras que al referirse al español dijo: "Es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre".

Al repasar algunos momentos de su vida, recordó uno en su infancia que lo marcó para siempre. "Un día estaba solo en el bosque y me encontré con un lobo. Sentí un miedo profundo. Me habían dicho que en estos casos hay que retroceder lentamente, sin perderlo de vista. Nos miramos durante diez segundos, los más largos de mi vida. Luego, giró a la izquierda y se alejó. Sentí una sensación muy fuerte que nunca me ha abandonado: una conexión de alma, de espíritu. Fue un encuentro corto, pero muy importante porque el lobo simboliza mi carácter", contó.

Djokovic, número uno del mundo, avanzó este martes a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse sobre el británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-4.

El serbio, máximo favorito al título en el Foro Itálico romano, se impuso sobre Norrie (13) luego de una hora y 27 minutos de juego para instalarse entre los ocho mejores del torneo que conquistó en seis ocasiones, la primera en 2008 y la última el año pasado.

Nole, jugará su próximo partido ante el vencedor del cruce que animaban Holger Rune (7) y el ruso Alexei Popyrin (77).