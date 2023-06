Quimsa campeón de la Liga Nacional de Basquet

Quimsa le ganó a Boca Juniors por 77 a 51 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y se coronó campeón de la Liga Nacional temporada 2022/2023, luego de haber perdido las últimas dos finales consecutivas, ante San Lorenzo de Almagro en la época de pandemia certamen que se jugó en forma irregular en 2020/2021 y ante Instituto Atlético Central Córdoba en 2021/2022, cuando todo volvió a la normalidad. El conjunto de Leandro Ramella se quedó con la eliminatoria por 4 a 1 y apenas perdió un partido en fase de Play-Off. El extranjero Eric Anderson fue la figura del encuentro, con 25 puntos (10/15 en dobles y 5/6 en libres) 7 rebotes y 2 asistencias. No cabe duda que la tercera fue la vencida.

El cotejo empezó a puro gol y con una buena movilidad de balón en ambos equipos, con transiciones rápidas de defensa a ataque. Sin embargo, los locales lograron despegarse en el tanteador y consiguió un parcial de 18-10 en los primeros seis minutos de juego. Once de esos 18 puntos fueron convertidos por Eric Anderson, quien pidió el cambio debido al desgaste realizado en esos minutos iniciales. El conjunto santiagueño encontraba jugadores libres cerca del aro en la mayoría de las posesiones, quienes aparecían a la carrera y llegaban libres para engrosar el marcador. De esta manera, Quimsa se quedó con el primer parcial por 28-17.

En el segundo período, la “Fusión” arrancó mejor con un quinteto totalmente suplente en cancha y logró una máxima diferencia de 17 puntos (36-19). Dominante en la pintura, Quimsa también empezó a castigar y convertir desde la línea de tres. A pesar de ello, el juego pasó a ser menos vistoso y los norteños no encontraron vías de gol, estuvo más de cinco minutos sin convertir. El xeneize logró un parcial de 7-0, pero nunca terminó de creer que era posible dar vuelta la historia. "El Maragato" Leonel Schattmann (14 unidades, 4/8 en triples) fue el único jugador del elenco de la Ribera que intentó algo diferente y mostró cierta personalidad en un encuentro en el que no había margen de error. Los internos de Boca como Barber, Traylor y Leiva aportaron muy poco en ataque y nunca pudieron contener a Anderson y compañía en la propia pintura.

Cuando el conjunto capitalino recortó la distancia, Ramella puso a los titulares de vuelta en cancha y Mauro Cosolito (11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) entró en escena con dos triples que le dieron una mayor confianza al equipo. En el primer tiempo, La Fusión ganó la batalla por el rebote (23 a 17) y tuvo una mayor efectividad en triples (6/15 contra 3/14 de Boca).

Quimsa confirmó en el tercer cuarto su superioridad abrumadora. Nunca permitió que Boca pudiera volver al partido e hirió a la defensa visitante una y otra vez con asistencias constantes a Anderson, quien ganó siempre en el poste bajo. Brandon Robinson (10 puntos) también fue vital, con un buen aporte de rebotes (6) y una alta efectividad desde la línea de libres (5/7).

El comienzo del último cuarto fue extraño, ya que el local se relajó y permitió que Boca se le pudiera acercar un poco. Sin embargo, entre Franco Baralle (8 puntos y 3 asistencias) y Anderson se encargaron de que Quimsa volviera a tener esa voracidad que mostró en casi todo el partido. De esta manera, los santiagueños se llevaron puesto a un Boca que no tuvo poder de reacción pese a tener un plantel plagado de figuras. Vale recalcar que Leonardo Mainoldi no estuvo en óptimas condiciones ya que volvía de una lesión. Igualmente, no deja de sorprender la diferencia que hubo en la pintura: Quimsa capturó 46 rebotes y el “Xeneize” apenas 27. Los últimos minutos prácticamente no se jugaron. La hinchada de enloqueció y el banco de suplentes festejó por anticipado. Leandro Ramella, visiblemente emocionado, celebró sentado su primera liga ganada como director técnico. Y el final llegó, para que el plantel y la tribuna festejen el segundo título de Liga Nacional para el club, que se hizo esperar ocho años.

Síntesis del partido

Quimsa (77): Juan Ignacio Brussino 4, Brandon Robinson 10, Mauro Cosolito 11, Fabián Ramírez Barrios 6 y Eric Anderson 25 (Formación Inicial); Romeo Amprimo (0), Sebastián Acevedo 4, Franco Baralle 8, Rodrigo Sánchez 4, Agustín Pérez 5 y Kevin Hernández 0. DT: Leandro Ramella.

Boca Juniors (51): Franco Balbi 5, Leonel Schattmann 14, Marcos Mata 3, Darquavis Tucker 5 y Raven Barber 8 (Formación Inicial); Leonardo Mainoldi 6, Juan Martín Guerrero 4, Nicolás Stenta 0, Martín Leiva 2, Jamari Traylor 4, Santino Romegialli 0 y Nicolás Burgos 0. DT: Carlos Duro.

Parciales: 28-17, 43-28 y 61-40.

Árbitros: Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Roberto Smith.

Estadio: Ciudad de Santiago del Estero.