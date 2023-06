¡Se destapó! Paredes habló del “Papu” Gómez

Son varios los rumores sobre qué pasó con Alejandro “Papu” Gómez en la selección Argentina post Mundial de Qatar, donde el equipo de Scaloni se consagró campeón del Mundo. Leandro Paredes se refirió sobre esto expensado que “Son rumores, no pasada “, agregando además “cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar”.

Ausente en los amistosos de local, y en la gira por Asia, Alejandro Gómez sigue en la tormenta de los rumores que lo involucran en una supuesta “Brujería” que le hizo a un compañero (Lo Celso) para llegar al mundial, y luego de que él era quien filtraba la información desde adentro de la concentración.

Sobre ellos, Leandro Paredes habló con el youtuber Ezzequiel, expresando que "Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada “agregando además que “Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra”.

“Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.

Lo oficial de la ausencia del volante del Sevilla fue que su club no le autorizó estar en la “Fiesta de los campeones” y en la gira de Asia no fue convocado por los pocos minutos que estaba viendo. El rumor que más fuerte sonó fue que el surgido de Arsenal de Sarandí contó que De Paul estaba con molestias en la previa del cotejo ante México.

Alejandro Gómez fue uno de los que integró la mesa chica de la nueva selección, estuvo en la consagración de los tres títulos de la era Scaloni, convirtiendo goles en la Copa América, y siendo titular ante Arabia Saudita y Australia en el Mundial de Qatar.