Histórico: Etcheverry avanzó a cuartos de final de Roland Garros

¡Histórico! Tomás Martín Etcheverry escribió su nombre en Roland Garros: venció en tres sets al japonés Yoshihito Nishioka y avanzó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam de Paris. Y, sin perder ni un set en lo que va de la competencia.

Era una jornada con muchísimas expectativas para los tenistas argentinos. Tras la caída Francisco Cerúndolo en el tie break del quinto set ante Holger Rune, llegaba el turno del Platense de 23 años, que está viviendo su mejor momento dentro del plano profesional.

Nadal se baja de Roland Garros: "No merezco terminar así"

Con la presencia de once argentinos, inicia Roland Garros

Superó en octavos de final al japonés N° 23 del mundo Yoshihito Nishioka en set corridos, por 7-6 (10-8), 6-0 y 6-1. Y ahora se medirá con Alexander Zverev (22°), quien barrió al búlgaro Grigor Dimitrov (28°) por 6-1, 6-4 y 6-3.

“Estuve muy concentrado en el partido, en mis puntos. Fue un partido complicado. Intenté poder luchar cada punto y lo conseguí. Sé que hay muchos argentinos y les quiero agradecer el apoyo que me dieron. No saben lo que sirve el apoyo que me dieron”, resaltó luego del cotejo.