Un golfista argentino se peleó con un inglés por las Malvinas

El golfista del Chaco , Emiliano Grillo, terminó sexto en el Abierto Británico de golf, desarrollado en el Royal Liverpool de Hoylake. Pero el fin de semana histórico que vivió se vio opacado por un comentario en redes sociales que le molesto a todos los argentinos.

El golfista de 30 años está viviendo un momento deportivo increíble. Durante la última jornada del torneo en Inglaterra avanzó cinco puestos en la clasificación, luego de una vuelta de 68 impactos, que contempló cuatro birdies y un bogey (en el hoyo 6).

Pese a la celebración del chaqueño, usuario de Twitter que le escribió, con ironía, un mensaje relacionado con la guerra de las Malvinas : “Muy bien jugado Emiliano Grillo y un merecido sexto lugar con Rory McIlroy. Te respaldé para que terminaras entre los 12 primeros, pero pensé que te hundirías como el Belgrano después de liderar en el Día 1” haciendo referencia al hundimiento del barco argentino por parte de los británicos.

Pero la respuesta de Grillo no tardó en llegar: “Viendo lo idiota que sos, me encantaría preguntarle a tu madre cuántas veces te dejó caer a propósito. CON ARGENTINA NO TE METAS PELOTUDO”

La respuesta de Emiliano se hizo viral en las redes sociales donde miles de argentinos lo apoyaron en su comentario hacia el aficionado inglés.